Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 2 Ottobre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Borg McEnroe, Viaggio nell'isola misteriosa, Pain & Gain - muscoli e denaro, Run Hide Fight - Sotto Assedio, Il secondo tragico Fantozzi. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Mina Settembre 2, NCIS: Los Angeles e Bull, Città Segrete: Genova, Scherzi a parte, Il contadino cerca moglie.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 2 Ottobre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Borg McEnroe, Viaggio nell'isola misteriosa, Pain & Gain - muscoli e denaro, Run Hide Fight - Sotto Assedio, Il secondo tragico Fantozzi, Torna a casa Lassie!, Sobibor - La grande fuga, Memorie di una Geisha, Acts of Violence, Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II, Windstorm 5 - Uniti per sempre.

Tutti i Film questa sera in TV:

Borg McEnroe , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Storia : film drammatico, biografico del 2017 di Janus Metz, con Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, David Bamber, Claes Ljungmark, Robert Emms, Demetri Goritsas e Colin Stinton.

Viaggio nell'isola misteriosa , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Italia 1 : film azione, avventura, fantasy del 2012 di Brad Peyton, con Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Anna Colwell, Michael Beasley, Luis Guzmán e Branscombe Richmond.

Pain & Gain - muscoli e denaro , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film commedia, drammatico, azione del 2013 di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Anthony Mackie, Ed Harris, Bar Paly, Rob Corddry, Tony Shalhoub, Ken Jeong, Rebel Wilson, Michael Rispoli, Emily Rutherfurd, Larry Hankin, Tony Plana e Peter Stormare.

Run Hide Fight - Sotto Assedio , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico, azione del 2020 di Kyle Rankin, con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell, Eli Brown, Olly Sholotan, Treat Williams, Barbara Crampton, Cyrus Arnold, Britton Sear, Catherine Davis, Brandon Germaine, Joel Michaely e Shelynn Mayes.

Torna a casa Lassie! , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film commedia, family del 1943 di Fred M. Wilcox, con Roddy McDowall, Donald Crisp, Elizabeth Taylor, Dame May Whitty e Edmund Gwenn.

Memorie di una Geisha , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico del 2005 di Rob Marshall, con Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe, Tsai Chin, Togo Igawa, Youki Kudoh, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kenneth Tsang, Kôji Yakusho, Karl Yune, Kaori Momoi, Suzuka Ohgo, Zoe Weizenbaum, Thomas Ikeda, Takayo Fischer e Ted Levine.

Il secondo tragico Fantozzi , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1976 di Luciano Salce, con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Ugo Bologna, Mauro Vestri, Plinio Fernando, Antonino Faà Di Bruno, Nietta Zocchi, Paolo Paoloni, Giuseppe Anatrelli, Liù Bosisio, Piero Palermini, Giorgio Iovine, Eolo Capritti, Willy Colombini, Mario Bartolomei, Dino Emanuelli, Vera Drudi, Giuseppe Terranova, Luigi Rossi, Amerigo Alberani, Arnaldo Clombaioni, Pietro Zaradini e Bruno Bartocci.

Acts of Violence , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, thriller del 2018 di Brett Donowho, con Bruce Willis, Ashton Holmes, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Melissa Bolona, Sophia Bush, Mike Epps, Tiffany Brouwer, Jenna B. Kelly e Patrick St. Esprit.

, il in onda : film azione, thriller del 2018 di Brett Donowho, con Bruce Willis, Ashton Holmes, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Melissa Bolona, Sophia Bush, Mike Epps, Tiffany Brouwer, Jenna B. Kelly e Patrick St. Esprit. Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film azione, commedia del 1987 di Tony Scott, con Eddie Murphy, Judge Reinhold, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, John Ashton, Allen Garfield, Paul Reiser, Brigitte Nielsen e Dean Stockwell.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: