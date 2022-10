Mina Settembre: Questa Sera su Rai 1 al via la Seconda Stagione della fiction con Serena Rossi

Anticipazioni TV

Torna finalmente stasera su Rai 1 Mina Settembre, con le sue amiche, il suo lavoro e i suoi pretendenti. Alle 21.15 va in onda la Prima Puntata della Seconda Stagione della fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Ecco le anticipazioni dei primi due episodi.

L'assistente sociale napoletana Mina Settembre e il suo inconfondibile cappotto rosso sono di nuovo fra noi. Comincia infatti Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, la Seconda Stagione di Mina Settembre, che ci terrà compagnia ogni domenica con una puntata. Ogni puntata è divisa in 2 episodi e le puntate saranno 6.

A dirigere la Seconda Stagione di Mina Settembre è sempre Tiziana Aristarco, e anche il cast principale è confermato. Tornano infatti Serena Rossi (Mina), Giorgio Pasotti, (Claudio) Giuseppe Zeno (Domenico detto Mimmo), Christiane Filangieri (Irene), Valentina D'Agostino (Titti). Marina Confalone (Olga) farà una breve apparizione e fra le new entry ci sono Maurisa Laurito (Zia Rosa) e Antonia Liskova (Giulia). La fiction è liberamente tratta dai libri di Maurizio De Giovanni, anche autore dei romanzi dedicati al Commissario Ricciardi.

Mina Settembre: come si era conclusa la prima stagione?

L'ultima puntata della Prima Stagione di Mina Settembre ha riservato incredibili sorprese sia a noi spettatori che a Mina stessa. L'assistente sociale ha infatti scoperto che la famosa donna amata da suo padre è l'amica Irene, e che il figlio di quest'ultima, Gianluca, è il frutto di questa passione proibita. Mina ha inoltre dovuto far fronte all'aggressione da parte del marito violento di Sonia (la donna di servizio/badante di Olga). A stare vicino a Mina in un momento così difficile è stato l'ex marito Claudio, mentre Domenico, che ha deciso di dimenticare Mina, ha lasciato il consultorio per andare a lavorare in una clinica privata. L'episodio Mio fratello non è figlio unico si è dunque chiuso con due interrogativi: riuscirà Mina a perdonare Irene? Chi sceglierà Mina fra Domenico e Claudio? Le risposte potrebbero essere nella Seconda Stagione della fiction, e se diciamo "potrebbero" è perché non è detto che tutto si risolva, soprattutto in vista di un'eventuale terza stagione.

Anticipazioni della prima puntata della stagione 2 di Mina Settembre

La Prima Puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 2 ottobre su Rai 1 alle 21.15, si articola in due episodi: Una seconda possibilità e Non tutto va bene.

Una seconda possibilità

Per metabolizzare la notizia di essere fratello e sorella, Mina e Gianluca sono andati insieme a Procida per una bella e assolata vacanza. Purtroppo la pace dura poco, perché a Napoli c'è stato un attentato in cui è rimasto coinvolto Claudio, che è stato portato all'ospedale. Mina corre a trovarlo e si intenerisce, e comincia a pensare che forse il suo matrimonio meriti una seconda chance. E siccome Olga è partita per una crociera, l'assistente sociale ha lo spazio per ospitare l'uomo, visto che la sua casa è andata a fuoco. Nel momento in cui Mina riceve una proposta di lavoro, i suoi sentimenti tornano ad essere confusi.

Non tutto va bene

Nel secondo episodio della Prima Puntata, Mina conosce Valeria, una ragazza in sovrappeso che, per mascherare le proprie insicurezze, ha cominciato a mostrare un'eccessiva disinvoltura nei confronti dell'altro sesso. Mentre si occupa di lei, tentando di convincerla a rovinare le sue prime esperienze, Mina si rende conto di non riuscire a fare pace con il pensiero che Domenico ha cambiato lavoro e che i loro rapporti sono tesi. Decide allora di rivolgersi a una psicoterapeuta, tale Giulia, per capire come comportarsi sia con i due uomini che le stanno a cuore che con Irene, a cui non rivolge più la parola. A tentare di far riavvicinare le due amiche di un tempo è Claudio, che invita a cena Irene, Paolo, Titti e Giordano. Durante la serata, arriva zia Rosa, che fa il suo ingresso a casa della nipote con una memorabile figuraccia.