Sempre al tuo fianco: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie con Ambra Angiolini, tra funivie nel vuoto e amare verità

Questa Sera su Rai 1 torna la serie sulla Protezione Civile Sempre al tuo fianco, con Ambra Angiolini nel ruolo di Capo delle Emergenze. Ecco le anticipazioni della terza puntata e il riassunto della seconda.

Da due settimane a questa parte, la prima serata della domenica su Rai 1 è dedicata alle eroiche gesta della Protezione Civile, protagonista della serie Sempre al tuo fianco: 6 puntate divise ciascuna in due episodi e dirette da Marco Pontecorvo e Gianluca. Ad essere raccontate sono storie realmente accadute, anche se i personaggi sono nati dalla fantasia dei tre sceneggiatori (Pietro Calderoni, Valter Lupo e Sofia Bruschetta). Il privato dei protagonisti si intreccia con gli interventi salvifici di cui sono artefici, tra frane, alluvioni ed emergenze sanitarie in lungo e in largo per l'Italia.

Sempre al tuo fianco ruota intorno al personaggio di Sara Nobili, Responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli. La sua vita cambia nel momento in cui si trasferisce a Roma e viene scelta come Capo delle Emergenze. Il lavoro la porta lontano dall'ex marito Massimo e dalla figlia Marina, che soffre per l'assenza della madre e, da adolescente ribelle, reagisce con rabbia e trascura lo studio. Sara ha una relazione con il collega Renato Russo, un medico esperto che ha alle spalle diverse missioni in Africa. A interpretare quest'ultimo personaggio è Andrea Bosca, mentre Sara ha il volto di Ambra Angiolini. Nella serie, che è una coproduzione Rai Fiction - 11 Marzo Film, recitano anche Peppino Mazzotta, Tecla insolia, Thomas Trabacchi, Fortunato Cerlino, Alessandro Tedeschi, Luigi Fedele e Gaia Messerklinger.

Sempre al tuo fianco: dove eravamo rimasti?

Sara ha dovuto far fronte sia all'ostilità di Marina, che non ha preso bene la sua promozione a Capo delle Emergenze, che all'atteggiamento scostante di Renato, che avrebbe voluto per sé l'incarico e si sente quindi frustrato. Sara ha mandato lo stagista Federico a Stromboli a controllare l'attività del vulcano. Sull'isola il ragazzo ha fatto la conoscenza di Massimo e Marina e si è lasciato scappare che Sara ha una relazione con Renato, scatenando la gelosia di Massimo. Nel frattempo, a Bologna, Renato ha recuperato in extremis un fegato per un trapianto. A chiamarlo è stata la sua ex, che fa il medico e che, dopo il salvataggio e l'intervento chirurgico, si è accorta che l'uomo era stanco e aveva una brutta cera, così lo ha sottoposto a una serie di accertamenti clinici. Renato è tornato da Sara e i due si sono riconciliati. Nel secondo episodio la squadra di Sara ha dovuto far fronte a una frana e contemporaneamente al guasto di una centralina che ha bloccato una funivia a metà corsa. Dopo aver saputo che Marina ha dato fuoco a due motorini, Sara capisce che la soluzione migliore è che la figlia vada a Roma per un po’ di tempo. Infine, l'amicizia fra Ginevra e Victor si è trasformata in qualcos'altro.

Sempre al tuo fianco: anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di Sempre al tuo fianco si articola in due episodi: Segreti sommersi e Non mi lasciare.

Segreti sommersi

Da quando Marina è andata a vivere con lei, Sara ha qualche difficoltà a gestire lavoro, famiglia e il caos di Roma. Per fortuna c'è Renato, che la ama teneramente e le propone di andare a vivere insieme. Tuttavia, poco prima di tornare, l'uomo scopre di avere seri problemi di salute e scompare nel nulla. Nel frattempo Ginevra si accorge che Victor si comporta in maniera strana. Nella puntata precedente l'uomo aveva trovato sul giornale un articolo sulla riapertura del caso di omicidio di un tifoso di calcio ed era apparso molto turbato.

Non mi lasciare

Giunti in Calabria, Merlo e Ahbed scoprono che la nave su cui stanno indagando conteneva effettivamente rifiuti tossici, ma Sara si rifiuta di intervenire per mancanza di prove. La donna salva una madre e un bambino finiti sotto le macerie dimostrando coraggio e fermezza nonostante sia addolorata perché Renato non le ha mai telefonato mentre era a Bologna. Nel frattempo Federico invita Marina a uscire, ma la ragazza rimane molto delusa quando, l'indomani, scopre che lo stagista della Protezione Civile ha una fidanzata. Renato, invece di parlare a Sara della malattia che ha scoperto di avere, si chiude in sé stesso la lascia enza spiegazioni. Deluse dagli uomini, Marina e Sara si danno man forte e cominciano a ricostruire il loro rapporto.

