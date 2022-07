Sei Sorelle Trama Aggiornata Puntata del 5 luglio 2022: Tradimento!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 5 luglio 2022, Cristobal disubbidisce agli ordini di Rodolfo e decide di recarsi a casa Silva per visitare Rosalia. Intanto Adela comincia a ricevere dei mazzi di fiori anonimi mentre Petra ha un uomo da presentare a Celia.

Il cambiamento improvviso del palinsesto Rai di ieri, ha visto la cancellazione della puntata di Sei Sorelle. Oggi dovrebbe quindi andare in onda l'episodio previsto per il 4 luglio 2022. Ecco dunque le anticipazioni aggiornate, dell'episodio in onda oggi - 5 luglio 2022 - alle 16.00 su Rai1: Rosalia sta molto male. Le sue condizioni di salute peggiorano di ora in ora e le Silva sono molto preoccupate. Blanca chiede a Cristobal di visitarla e il Loygorri, nonostante il divieto di suo fratello di presentarsi a casa della sua futura moglie, decide di accontentare la sua amata e di curare personalmente la loro governante. Intanto Petra, desiderosa che Celia incontri l'uomo della sua vita, le propone un incontro con un cugino di Miguel. L'operaia è sicura che tra i due possa nascere qualcosa, anche solo un'amicizia. Intanto Adela riceve dei mazzi di fiori da un ammiratore segreto. La situazione la mette in profondo disagio.

Anticipazioni Sei Sorelle: Un fidanzato per Celia

Petra ha scoperto che Celia non si è mai innamorata. L'operaia vuole a tutti i costi che la sua amica provi un tale bel sentimento e cerca di aiutarla a far cadere ogni sua remora. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la ragazza si dirà certa di aver trovato l'uomo giusto per la Silva. Le proporrà di incontrare un lontano cugino di Miguel, sicura che tra i due possa nascere qualcosa. Joaquin, il prescelto, è un ragazzo distinto, colto e di buona famiglia, l'ideale per farle battere il cuore. Celia accetterà di conoscerlo ma purtroppo sembra che la loro storia non sia destinata a decollare.

Cristobal tradisce Rodolfo in Sei Sorelle Anticipazioni 5 luglio 2022

La guerra tra Cristobal e Rodolfo continua senza esclusione di colpi. Dopo aver capito che il suo fratellino è fin troppo legato alla sua fidanzata, il maggiore dei Loygorri ha posto al medico un duro e doloroso veto: non dovrà più entrare in casa Silva. Rodolfo ha la chiara intenzione di non far scoprire né a Blanca né a nessuno di avere una relazione con Victoria. Se la Silva annullasse il matrimonio, per lui e la sua famiglia sarebbe un vero scandalo e Donna Dolores, sua madre, non glielo perdonerebbe mai. Per questo ha imposto al fratello di non frequentare più così assiduamente la sorella di Adela, spaventato che possa raccontarle tutto. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però che Cristobal tradirà Rodolfo e disubbidirà ai suoi “ordini”. Quando la salute di Rosalia peggiorerà e Blanca lo pregherà di andare a visitarla, il dottore non ci penserà due volte e correrà in aiuto della governante e della sua amata. Purtroppo per lui, questa mossa non passerà inosservata.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela in imbarazzo. Chi è il suo ammiratore segreto?

Adela ha confessato alle sorelle il suo più grande segreto e ora tutte le Silva sanno perché la loro sorella maggiore non ha accettato di rifarsi una vita, dopo essere rimasta vedova. Adela non vuole più soffrire per amore ed è per questo che ha rifiutato, categoricamente, il corteggiamento di German, innamoratissimo di lei ma anche un uomo sposato. La maggiore delle figlie di Don Fernando non vuole alcuno scandalo e se si sapesse che una donna vedova intrattiene una relazione, seppur platonica, con un uomo ammogliato, tutta Madrid l'additerebbe come una poco di buono. E di questa paura ne approfitterà Carolina. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la perfida signora Rivera vorrà distruggere la sua rivale e comincerà a far recapitare a casa Silva dei mazzi di fiori anonimi per lei. Adela inizierà a domandarsi chi possa inviare un simile dono e sospetterà che possa essere addirittura German. La cosa comincerà a infastidirla e in città cominceranno a circolare fastidiose voci sul suo conto. La sua reputazione è in pericolo?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.