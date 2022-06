Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Carolina distruggerà Adela per vendicarsi di lei. German ko!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che nelle puntate della soap, in arrivo su Rai1, l'inimicizia tra Adela e Carolina porterà la Silva ad avere dei grossi guai. La Signora Rivera giocherà dei subdoli scherzi alla sua nuova nemica e metterà German con le spalle al muro.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto Adela avrà un bel problema da risolvere. È chiaro dalle prime puntate che la maggiore delle sorelle Silva ha un debole per il bel German e sembra essere ricambiata. Peccato però che il direttore della bottega di tessuti sia sposato e che sua moglie abbia tutto l'intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al suo consorte, nonostante il loro rapporto non funzioni ormai da tempo. Carolina si renderà protagonista di alcuni brutti scherzi nei confronti della Silva, pronta a far valere i suoi diritti di moglie legittima. E lo farà in un modo molto subdolo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina vuole rovinare le Silva

Nelle puntate dei Sei Sorelle già andate in onda abbiamo già potuto notare come Carolina non veda di buon occhio le sorelle Silva. Il suo odio è però riservato principalmente ad Adela. La donna ha infatti compreso che suo marito non è immune al fascino della maggiore delle sei figlie di Don Fernando ed è pronta a tutto pur di ricordare il suo ruolo. Il Rivera sembra essersi affezionato ad Adela e il suo cuore pare battere per la donna. Il suo matrimonio è ormai naufragato da tempo e tra lui e la consorte non ci sono più contatti. Questo porterà il negoziante ad avvicinarsi sempre di più alla “direttrice” della fabbrica di tessuti ma senza però, almeno per il momento, spingersi oltre.

Sei Sorelle Anticipazioni: Tra German e Adela è un amore impossibile

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nel corso del tempo, il rapporto tra German e Adela si farà sempre più stretto. I due finiranno per avvicinarsi sempre di più ma il loro amore apparirà subito impossibile. German è un uomo sposato e Adela già non gode di una buonissima reputazione. Dopo essere rimasta vedova del suo primo marito, è stata cacciata dalla casa del suo defunto consorte e ha dovuto fare ritorno dal padre. Una vergogna che tormenta ancora il cuore della bella Silva, che non vuole certo finire nuovamente nei guai. La vedremo infatti più che mai in difficoltà e dovrà decidere se rompere definitivamente ogni contatto con il Rivera, per evitare ulteriori scandali. E la cosa peggiorerà quando Carolina le giocherà un brutto scherzo. La donna, accortasi dei sentimenti del marito, farà di tutto per screditare la sua rivale. Le farà quindi recapitare un mazzo di fiori anonimo, facendo credere a tutti che la vedova Adela ha un amante segreto.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina fine di essere incinta

Adela riceverà il mazzo di fiori mandato da Carolina, in modo anonimo, e scatenerà ovviamente la curiosità dei suoi vicini. Per una donna vedova e senza un nuovo compagno, ricevere un siffatto dono è qualcosa di indecente e la Silva si troverà in forte difficoltà. Appurato che a inviarglielo non è stato German, la ragazza capirà che a volerla mettere in difficoltà è stata la consorte del Rivera. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela affronterà di persona Carolina, dicendole di aver compreso l'astio che nutre per lei e cercherà di rassicurarla. Purtroppo però, nonostante le rassicurazioni, tra lei e German Rivera continuerà a esserci del tenero. Carolina sarà quindi costretta a inventarsi qualcos'altro. E sfruttando una notte d'amore avuta con il marito, racconterà a tutti di essere rimasta incinta. Sarà infatti sicura che questa notizia costringerà il consorte a tornare al suo fianco e a dimenticare la sua amante. Ma sarà davvero così e fino a quando questa bugia terrà banco?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.