Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2022

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 6 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 6 luglio 2022 - Adela è sempre più spaventata dai continui mazzi di fiori che le arrivano a casa. La ragazza non riesce proprio a capire chi possa essere il suo misterioso corteggiatore. Intanto Victoria, stanca di fare l'amante, minaccia Rodolfo di lasciarlo se lui non troncherà la sua relazione con Blanca. Il Loygorri si troverà con le spalle al muro. Celia incontra Joaquin, il cugino di Miguel, e ne ha una buona impressione. Nascerà qualcosa tra loro? Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 luglio 2022 - Diego capisce che lo strano atteggiamento di suo padre non è dovuto all'affetto che lo lega a Elvira. Deve esserci qualcos'altro e lui intende scoprirlo. Intanto Viola è diventata complice del Giordano. La ragazza ha promesso di non rivelare a nessuno, soprattutto non a Eugenio, il segreto di Raffaele. Ma fino a quando riuscirà a tenerlo nascosto? Franco ha scelto di aiutare Nunzio e Chiara ma non abbandona l'idea di convincerli a intraprendere un'altra strada e a cambiare idea. Intanto tra Riccardo e Michele continuano le tensioni. Il Saviani non riesce proprio a farsi piacere il fidanzato della figlia. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

