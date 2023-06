Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 6 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 6 giugno 2023 - Salvador perderà completamente la testa. Il Montaner scoprirà tutta la verità sulla sua vita e se la prenderà con Diana per non avergli detto nulla e per avergli mentito. Deciderà quindi di lasciare casa Silva. Intanto le sorelle si troveranno costrette a vendere la fabbrica e il compratore potrebbe essere proprio Don Ricardo. Adela e German, nonostante tutto, continueranno a vivere il loro amore, mentre Gabriel si arrabbierà con Francisca, quando lei si riavvicinerà a Don Luis, che le avrà chiesto scusa... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 giugno 2023 - Ornella capirà che qualcosa non va nella vita di sua figlia e di suo genero. La Bruni avrà il sospetto che tra Viola ed Eugenio le cose funzionino più. Purtroppo la dottoressa avrà la conferma di tutti i suoi dubbi. Intanto Eduardo, sempre più innamorato di Clara, cercherà di approfittare dei momenti di debolezza della Curcio, per avvicinarsi sempre più a lei. Tra Renato e Raffaele, invece, scoppierà una lite e la colpa sarà di Otello e delle sue abilità sulle due ruote... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

