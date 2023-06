Sei Sorelle Anticipazioni 6 giugno 2023: Salvador perde la tesa. Diana gli ha mentito!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 6 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador si arrabbierà con Diana per avergli mentito e lascerà casa Silva. Intanto German e Adela si lasciano andare alla passione.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 6 giugno 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Salvador perderà completamente la testa. Le Anticipazioni dell'episodio ci rivelano che il Montaner scoprirà tutta la verità sulla sua vita e se la prenderà con Diana per non avergli detto nulla e per avergli mentito. Deciderà quindi di lasciare casa Silva. Intanto le sorelle si troveranno costrette a vendere la fabbrica e il compratore potrebbe essere proprio Don Ricardo. Adela e German, nonostante tutto, continueranno a vivere il loro amore mentre Gabriel si arrabbierà con Francisca, quando lei si riavvicinerà a Don Luis, che le avrà chiesto scusa.

Salvador furioso contro Diana: Anticipazioni Sei Sorelle del 6 giugno 2023

Salvador ha perso la memoria e non ricorda nulla del tempo trascorso con le Silva. Cristobal ha chiesto a Diana e alle sue sorelle di non turbare il Montaner con nessun racconto e anzi di continuare a mantenere un certo riserbo su quanto accaduto nei mesi prima. Ma Salvador scoprirà con orrore il suo passato e si arrabbierà moltissimo per essere stato ingannato e tenuto all'oscuro di tutto. Se la prenderà soprattutto con Diana per avergli mentito e se ne andrà da casa Silva, lasciandosi completamente andare ma soprattutto riprendendo i rapporti con Don Ricardo.

Anticipazioni Sei Sorelle: Le Silva costrette a vendere la fabbrica

La situazione sta sfuggendo di mano alle Silva. Dopo la mancata consegna delle stoffe alle terme e la perdita della merce, la Tessuti Silva è ufficialmente in bancarotta ed è ormai destinata a chiudere. Diana, oltre a doversi occupare di Salvador e di Don Ricardo, dovrà informare tutti i suoi operai e non sarà certo una cosa facile da fare. La ragazza parlerà con le sue sorelle e tutte arriveranno alla conclusione che la fabbrica dovrà essere venduta... e forse proprio al loro odiato zio. I

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela continua a frequentare German

Nonostante sia stata tormentata dal rimorso, Adela ha deciso di lasciarsi andare con German. I due, fruttando l'assenza di Carolina, continueranno la loro relazione e saranno felici di passare del tempo insieme. Questa sarà la sola consolazione della Silva, preoccupata per la situazione economica della sua famiglia. Intanto Gabriel si arrabbierà con Francisca, dopo che la ragazza gli dirà di aver ripreso i rapporti con Don Luis, che le ha chiesto scusa per averla smascherata.

