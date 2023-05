Sei Sorelle Anticipazioni dal 5 al 9 giugno 2023: Le Silva vendono la fabbrica. Rodolfo pronto a partire per la guerra!

Anticipazioni TV

Sei Sorelle, la Soap Spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l'estate, va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 giugno 2023.

Puntata di Lunedì 5 giugno 2023

Alla porta di casa Silva arriva una donna misteriosa. Si tratta di Josefa, la madre di Petra. Diana intanto deve informare gli operai di aver deciso, insieme alle sorelle, di chiudere definitivamente la fabbrica. Questa è l'unica soluzione; le ragazze sono in bancarotta. Intanto, dopo il bacio con German, Adela si sente in colpa e ora non sa come comportarsi.

Puntata di Martedì 6 giugno 2023

Per le Silva è arrivato il momento di fare i conti con una realtà dura da digerire: non potranno risollevare le sorti della fabbrica. L'unica soluzione per avere un po' di denaro e per saldare i loro debiti, è vendere la Tessuti Silva. Il primo acquirente è Don Ricardo, felice di mettere le mani sulla fabbrica di suo fratello, di cui è stato sempre interessato. Le ragazze, dopo essersi a lungo consultate, decidono di procedere in questo modo, per poter continuare a vivere dignitosamente. Intanto Salvador scopre la verità sulla sua vita e se la prende con Diana perché gli ha mentito. Deluso da lei, se ne va di casa.

Puntata di Mercoledì 7 giugno 2023

In Marocco è scoppiata la guerra e purtroppo la chiamata alle armi arriva anche per Rodolfo. Il Loygorri chiede a Blanca di anticipare le nozze e di sposarsi prima che debba lasciare Madrid, per raggiungere i suoi compatrioti al fronte. Per la Silva è una notizia terribile così come lo è per Donna Dolores. German, per nulla pentito del bacio con Adela, approfitta dell'assenza di Carolina per chiederle di trascorrere del tempo insieme, da soli, in campagna. Don Ricardo, ora padrone della fabbrica, si presenta agli operai, spiegando quali saranno le regole da quel momento.

Puntata di Giovedì 8 giugno 2023

Donna Dolores vorrebbe che Rodolfo non partisse per il Marocco e chiede a Blanca di aiutarla a fargli cambiare idea. Elisa intanto accetta di sposare Carlitos, dopo aver scoperto che il ragazzo sta per diventare molto ricco, grazie all'eredità di un suo lontano zio.

Puntata di Venerdì 9 giugno 2023

Blanca cerca di convincere Rodolfo a non partire per la guerra ma il ragazzo è più che deciso a partecipare. Adela vorrebbe chiudere la sua relazione con German. La Silva non vuole che il Rivera si metta nei guai e che lui e il bambino in arrivo, debbano pagare caro per questo amore impossibile. Dopo la vendita della fabbrica, le Silva decidono di rivelare che il loro padre è morto ma senza che si sappia che lo hanno tenuto nascosto sino a ora. Fingeranno che la morte del loro caro papà sia avvenuta all'improvviso, pochi giorni prima.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.

