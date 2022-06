Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 6 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 6 giugno 2022 - le sorelle Silva devono far fronte – e presto – alla grave crisi economica che ha colpito la loro famiglia. Tutte sono state costrette a fare dei sacrifici ma Diana e Adela sono quelle che dovranno trovare la soluzione concreta ai loro problemi. In quanto sorelle maggiori, sono loro a doversi recare dai propri clienti, per trovare con loro nuovi accordi. Diana cercherà di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi per la sala da poker mentre Adela dovrà persuadere German Rivera a non recidere il contratto con la Tessuti Silva. Riuscirà la ragazza a non perdere la Ville de Paris come suo – prezioso – cliente? Intanto Francisca, che ha deciso di cantare nel locale della famiglia di Gabriel, visita in anonimato l'Ambigù mentre Blanca viene invitata dalla futura suocera a una cena di beneficenza. Ma durante la serata non andrà tutto come sperato. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 giugno 2022 - Raffaele è spaventato dalle minacce del clan Argento. Lello Valsano lo ha messo con le spalle al muro e ha minacciato tutta la sua famiglia. Viola e Ornella si rendono conto che qualcosa non va ma il Giordano decide di non dire nulla né alla moglie né alla figlia ma soprattutto di tenere il segreto con Eugenio. Non è ancora il momento che tutti sappiano cosa è successo. Roberto e Lara vengono sconvolti dall'arrivo di Cristina. La piccola, tornata per passare qualche giorno insieme al padre, non prende per nulla bene la presenza – in casa – della Martinelli e comincerà a sbattere i piedi e a remarle contro. A pagare le conseguenze di questo nervosismo sarà però Jimmy. Il piccolo ancora invaghito della Ferri, ripiomberà nelle sue dolci pene d'amore. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

