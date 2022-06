Sei Sorelle Anticipazioni 6 giugno 2022: Adela disperata! Riuscirà a salvare la sua famiglia?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 6 giugno 2022 vedremo che mentre Diana cercherà di ottenere qualche prestito, Adela dovrà convincere German Rivera a non chiudere il suo contratto con la Tessuti Silva. Riuscirà a salvare l'azienda?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 6 giugno 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: le sorelle Silva devono far fronte – e presto – alla grave crisi economica che ha colpito la loro famiglia. Tutte sono state costrette a fare dei sacrifici ma Diana e Adela sono quelle che dovranno trovare la soluzione concreta ai loro problemi. In quanto sorelle maggiori, sono loro a doversi recare dai propri clienti, per trovare con loro nuovi accordi. Diana cercherà di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi per la sala da poker mentre Adela dovrà persuadere German Rivera a non recidere il contratto con la Tessuti Silva. Riuscirà la ragazza a non perdere la Ville de Paris come suo – prezioso – cliente? Intanto Francisca, che ha deciso di cantare nel locale della famiglia di Gabriel, visita in anonimato l'Ambigù mentre Blanca viene invitata dalla futura suocera a una cena di beneficenza. Ma durante la serata non andrà tutto come sperato.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana alla disperata ricerca di creditori

Adela e Diana hanno preso una decisione molto difficile: occuparsi personalmente dell'azienda di famiglia. Non è semplice per delle donne, riuscire ad aver credito in un mondo, quello degli affari, totalmente maschile. Ma le sorelle Silva non hanno alcuna intenzione di demordere ma soprattutto di lasciare la loro fabbrica a Don Ricardo, pronto ormai da anni a mettervi mano. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Diana, la secondogenita con lo spirito manageriale, cercherà in tutti i modi di trovare dei fondi, per non perdere la partita di tessuto verde, che servirà per i tavoli da gioco della Ville de Paris. Per questo chiederà a Don Aurelio di farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni, in modo da poter procedere con la commissione, senza grossi problemi. Ma sarà una mossa sufficiente?

Adela al disperato salvataggio dell'azienda in Sei Sorelle Anticipazioni 6 giugno 2022

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che l'intervento di Diana non sarà il solo. Adela dovrà prendere tutto il suo coraggio per andare a parlare con German, il direttore della Ville de Paris, suo prestigioso cliente, affinché l'uomo non ritiri i suoi ordini alla Tessuti Silva. La maggiore delle sei sorelle è molto preoccupata. Convincere German è di vitale importanza per salvare – almeno per il momento – la fabbrica e avere il tempo di organizzare un altro piano per pagare gli operai e per evitare che il malcontento si trasformi in rivolta.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca in difficoltà?

Adela e Diana continueranno a perseguire i loro piano mentre Celia e Francisca cercheranno di trovare un modo per dare un senso al loro enorme sacrificio. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Francisca, dopo aver deciso di cantare per i genitori di German, visiterà l'Ambigù in anonimato. Per la ragazza non sarà facile abituarsi all'idea di dover lavorare in un locale e “sprecare” il suo enorme talento per una comune locanda, quando avrebbe potuto essere ammessa al conservatorio di Madrid. Blanca invece dovrà accompagnare la suocera a una cena di beneficenza. La giovane è l'unica, tra le sue sorelle, a dover mantenere il suo status e a far finta che nulla sia successo con il suo affascinante fidanzato. Se infatti i genitori di Rodolfo scoprissero di Don Fernando e dei debiti della famiglia, potrebbero rompere il fidanzamento. È una prospettiva che nessuno vuole si realizzi ma Blanca comincerà a tradirsi. Il suo comportamento metterà in allarme Rodolfo. Ma sarà solo per il grande segreto che lei e le altre cinque Silva stanno custodendo oppure ci sarà qualche altra cosa che frulla nella sua testa?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.