Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 luglio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 luglio 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 luglio 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 4 luglio 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 4 luglio 2022 - Rosalia sta molto male. Le sue condizioni di salute peggiorano di ora in ora e le Silva sono molto preoccupate. Blanca chiede a Cristobal di visitarla e il Loygorri, nonostante il divieto di suo fratello di presentarsi a casa della sua futura moglie, decide di accontentare la sua amata e di curare personalmente la loro governante. Intanto Petra, desiderosa che Celia incontri l'uomo della sua vita, le propone un incontro con un cugino di Miguel. L'operaia è sicura che tra i due possa nascere qualcosa, anche solo un'amicizia. Intanto Adela riceve dei mazzi di fiori da un ammiratore segreto. La situazione la mette in profondo disagio. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 luglio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 luglio 2022 - Viola ha sorpreso Raffaele mentre frugava nel computer di Eugenio. Infastidita dalle sue azioni, la ragazza gli chiede immediate spiegazioni. Il Giordano è costretto a raccontare delle minacce che, ormai da tempo, sta subendo da parte di Valsano. Cosa deciderà di fare ora Viola? Lo racconterà a Nicotera? Franco è sconvolto! Nunzio gli ha appena rivelato di voler fuggire con Chiara e di aver bisogno del suo aiuto per procurarsi dei documenti falsi. Il Boschi accontenterà suo figlio o cercherà di convincerlo ad abbandonare questi illeciti propositi? Guido cerca di convincere Mariella a non impicciarsi degli affari sentimentali di Samuel e Speranza. L'Altieri è però sempre più convinta di dover creare occasioni di incontro tra il Piccirillo ed Espedito. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

