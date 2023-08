Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 agosto 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 agosto 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.10. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 agosto 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 30 agosto 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 30 agosto 2023 - Francisca confesserà il suo segreto. La Silva confiderà a Merceditas di essere incinta e preoccupata per il suo futuro. Intanto Salvador e Bernardo saranno convinti che ad aver ucciso Basilio sia stato Don Ricardo. Quest’ultimo sarà invece preoccupato per il debito con gli inglesi mentre Carolina potrebbe essere trasferita in un ospedale psichiatrico, dopo che ha aggredito German... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 agosto 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 agosto 2023 - Roberto si rifiuterà di accettare la proposta di Lara di vivere insieme ma si sentirà comunque molto distante da Marina e in collera con lei. Intanto Damiano comincerà ad avvicinarsi a Eugenio per avere maggiori informazioni sulle indagini in corso. Il Renda pugnalerà alle spalle Nicotera? Rosa invece si sentirà in colpa per aver mentito alla polizia e non vorrà lasciare il lavoro a casa Poggi. Nel frattempo Michele spingerà Luca a rivelare a Giulia della sua malattia, che non smetterà di tormentarlo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

