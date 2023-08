Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 30 agosto 2023 su Rai3 alle ore 20.50, ci rivelano che Roberto si rifiuterà di accettare la proposta di Lara di vivere insieme ma si sentirà comunque molto distante da Marina e in collera con lei. Intanto Damiano comincerà ad avvicinarsi a Eugenio per avere maggiori informazioni sulle indagini in corso. Il Renda pugnalerà alle spalle Nicotera? Rosa invece si sentirà in colpa per aver mentito alla polizia e non vorrà lasciare il lavoro a casa Poggi. Michele spingerà Luca a rivelare a Giulia della sua malattia, che non smetterà di tormentarlo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto si rifiuta di vivere con Lara

Lara ha giocato d’astuzia e ha sfruttato il momento di serenità con Roberto, per chiedergli di andare a vivere insieme. La Martinelli vorrebbe tanto tornare stabilmente a Palazzo Palladini ma Ferri non sarà del suo stesso parere. Il manager si rifiuterà di accettare la proposta di Lara e le dirà di non avere alcuna intenzione di riaccoglierla a casa sua. Questa decisione non c’entrerà però nulla con Marina, da cui si sentirà sempre più distante, soprattutto dopo che la Giordano ha deciso di tornare nella sua villa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano tradirà Eugenio?

Damiano dovrà prendere una decisione molto difficile. Dovrà scegliere se tradire o meno la fiducia di Eugenio e dare a Eduardo quello che vuole. Il Renda si troverà sempre più con le spalle al muro e sarà costretto ad avvicinarsi al Nicotera per ottenere informazioni sulle indagini in corso. Damiano potrebbe presto pugnalare il suo mentore alle spalle, per salvare la sua vita e la sua famiglia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele spinge Luca a dire la verità a Giulia

Ora che tra Giulia e Luca è scoppiato di nuovo l’amore, Michele è sempre più convinto che il suo amico debba dire la verità alla Poggi. Il Saviani spingerà il De Santis a raccontare alla compagna della sua malattia, prima che se ne accorga lei stessa. E la cosa potrebbe avvenire molto presto, visto che Luca continuerà ad avere amnesie sempre più frequenti e durature. Intanto Rosa non vorrà perdere il lavoro a casa Poggi.

