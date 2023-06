Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 29 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 29 giugno 2023 - la confessione di Elisa porterà a gravi conseguenze. Don Ricardo denuncerà Cristobal alla polizia e il medico rischierà di essere radiato dal suo ordine ma anche di passare il resto dei suoi giorni in carcere, per aver nascosto la morte di Don Fernando. Le Silva cominceranno a tremare. Il loro malefico zio è pronto a prendersi la sua vendetta e sta mietendo le prime vittime. Blanca dovrà affrontare Donna Dolores. La signora Loygorri non potrà perdonare alla ragazza di aver messo nei guai suo figlio e le dirà che da ora in poi non vorrà avere più nulla a che fare con lei. Scioglierà quindi il suo fidanzamento con Rodolfo. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 giugno 2023 - Marina informerà Roberto di volersene andare per sempre. La Giordano vorrà trasferirsi a Londra e dimenticare i guai a Palazzo Palladini. Ferri, spaventato di perderla per sempre, le farà una dichiarazione d'amore sconvolgente, che forse riuscirà a fare breccia finalmente nel suo cuore. Intanto Eduardo continuerà a volersi ritagliare uno spazio nella vita di Clara ma anche in quella della sua sorellastra Rosa. Damiano sarà costretto a intervenire per impedire al Sabbiese di stare vicino a suo figlio. Tutto questo davanti a una Viola, sempre più preoccupata. Michele, senza che sua figlia lo sappia, chiederà a Luca spiegazioni sulla sua decisione di limitare la libertà lavorativa di Rossella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

