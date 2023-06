Un Posto al Sole Anticipazioni 29 giugno 2023: Una dichiarazione d'amore spiazzante. Roberto lascia Marina senza parole!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto cercherà di fermare Marina, decisa ad andarsene per sempre, con una dichiarazione d'amore senza eguali. Sortirà l'effetto sperato?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 29 giugno 2023, sempre su Rai3 e alle ore 20.50, Marina informerà Roberto di volersene andare per sempre. La Giordano vorrà trasferirsi a Londra e dimenticare i guai a Palazzo Palladini. Ferri, spaventato di perderla per sempre, le farà una dichiarazione d'amore sconvolgente, che forse riuscirà a fare breccia finalmente nel suo cuore. Intanto Eduardo continuerà a volersi ritagliare uno spazio nella vita di Clara ma anche in quella della sua sorellastra Rosa. Damiano sarà costretto a intervenire per impedire al Sabbiese di stare vicino a suo figlio. Tutto questo davanti a una Viola, sempre più preoccupata. Michele, senza che sua figlia lo sappia, chiederà a Luca spiegazioni sulla sua decisione di limitare la libertà lavorativa di Rossella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una dichiarazione d'amore spiazza Marina

La distanza tra Marina e Roberto sta crescendo giorno dopo giorno ed è arrivato il momento, per la Giordano, di dire basta. Marina deciderà di allontanarsi per sempre da Napoli e da Palazzo Palladini, trasferendosi definitivamente a Londra da Elena. Una decisione che trasformerà la distanza emotiva con suo marito in una lontananza geografica. Roberto dovrà fare del suo meglio per impedire che tutto questo accada e lasciando perdere risentimenti e timori, si farà avanti con lei, facendole una dichiarazione d'amore spiazzante e piena di buoni propositi. La manager ne rimarrà colpita e noi speriamo vivamente che questa novità la porti a cambiare idea e a lottare per salvare questo complicato matrimonio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano contro Eduardo

Eduardo vuole a tutti i costi ritagliarsi un posto nella vita di Clara e in parte ci sta riuscendo. Dopo averla difesa strenuamente contro Alberto e dopo averle dimostrato di tenere a lei tantissimo, il Sabbiese le è ormai molto vicino. Ma il boss non si fermerà qui. Vorrà infatti inserirsi nella quotidianità di Rosa e di suo figlio ma scatenerà la reazione furente di Damiano. Il poliziotto, al corrente dei traffici del suo ex cognato, deciderà di affrontarlo e di imporgli di stare lontano da suo figlio. Lo scontro tra i due accadrà davanti a Viola, che ne sarà piuttosto colpita. La Bruni, dopo aver assistito a questo diverbio, ritornerà a fantasticare sul Renda? Noi temiamo di sì!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele chiede spiegazioni a Luca. Perché ha allontanato Rossella?

Rossella è ko. Luca le sta impedendo di svolgere il suo lavoro in modo autonomo e le ha fatto palesemente capire di non avere grande fiducia in lei. La situazione ha intristito la povera Graziani, che non troverà conforto, purtroppo, neanche in Riccardo. A lei penserà però Michele. Il Saviani, senza che sua figlia lo sappia, chiederà al suo amico il perché di questa dura decisione e cercherà di capire se c'è qualche modo per rimediare. Il suo intervento finirà per peggiorare le cose?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.