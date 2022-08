Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 agosto 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 agosto 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 29 agosto 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 29 agosto 2022 - Mauro torna a Madrid e si presenta da Adela con l'intento ancora di sposarla. Cosa deciderà di fare la Silva, dopo aver scoperto che la rata del prestito a cui ha fatto da garante, non è ancora stata pagata? Intanto Rodolfo ha deciso di assecondare tutti i desideri di Blanca e finisce per mettere in disparte sua madre, Donna Dolores. Francisca si offre di dare lezioni ad Amalia, la nuova cantante dell'Ambigù. Il suo gesto potrebbe però costarle caro. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 29 agosto al 2 settembre 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 agosto 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 agosto 2022 - scopriremo cosa è successo veramente a Viola e Susanna. Chi avrà colpito Lello Valsano e quali danni avrà causato. Quello che è certo è che a Palazzo Palladini si piangerà tantissimo. La situazione creerà grande preoccupazione e dolore. Nessuno, sebbene non coinvolto direttamente, rimarrà indenne dalla tragedia che si è appena consumata. Tutte le famiglie staranno con il fiato sospeso. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 agosto al 2 settembre 2022.