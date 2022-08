Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 29 agosto al 2 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 29 agosto 2022

La tragedia che si è appena consumata ha dei terribili strascichi. Tutti gli abitanti di Palazzo Palladini sono senza parole e tra loro si diffonde sempre più il panico e il pianto. Tutti sono coinvolti, sebbene non direttamente, in questo evento destinato a cambiare la vita di tutte le famiglie del palazzo a picco sul mare.

Puntata in onda Martedì 30 agosto 2022

La sensazione di panico e sgomento non sembra voler abbandonare Palazzo Palladini. Franco non intende stare con le mani in mano e decide di mettersi a caccia di Lello Valsano. Con lui c'è anche Nunzio. I due cercheranno informazioni ovunque e si metteranno in contatto con tutte le loro conoscenze. A dar loro una mano potrebbe esserci anche qualcun altro.

La Puntata di Mercoledì 31 agosto 2022

Le ultime tragiche vicende portano Niko a prendere una decisione sconvolgente. Il Poggi dovrà fare una scelta sofferta. Franco si lascia aiutare da Damiano, l'uomo della scorta di Eugenio, determinato come lui a scovare Valsano. Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea e di rientrare a Napoli ma prima che possano farlo, un inaspettato ritorno li lascerà senza parole. Speranza ha avuto le giuste intuizioni sulla salute delle bufale ma Espedito non intende ascoltare sua figlia.

Puntata in onda Giovedì 1°settembre 2022

Franco e Damiano sono alla ricerca di Valsano. Il loro lavoro è senza sosta e intendono scovare il boss il prima possibile. Lello Valsano deve pagare per quello che ha fatto. Manuela si è messa nei guai e ora, a causa delle sue azioni, rischia di perdere per sempre Niko.

Puntata in onda Venerdì 2 settembre 2022

Silvia torna a Napoli dopo le vacanze passate insieme a Giancarlo. Rossella le racconterà quello che è successo in sua assenza e ne rimarrà sconvolta. La Graziani ascolterà con attenzione anche i racconti di Diego. Il Giordano le rivelerà di come tutti hanno vissuto dei momenti di grande paura.

