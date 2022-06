Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 27 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 27 giugno 2022 - Don Ricardo è tornato alla carica e Diana e Salvador hanno dovuto intervenire subito per fermare la terribile ingiunzione, arrivata sulle loro teste così all'improvviso. Le Silva sono a un passo dall'ennesima crisi e tutto sembra far presagire un completo disastro. Intanto Francisca scopre che Don Luis, il suo insegnante, si è innamorato di lei. La ragazza decide di assecondare il suo corteggiamento ma il suo cuore pare essersi interessato a Gabriel. L'attrazione per il locandiere sta diventando sempre più forte. Carolina invece, capito che suo marito si è invaghito di Adela, si presenta a casa della Silva con l'abito che German le aveva regalato giorni prima. Il suo intento è quello di scoprire cosa bolla davvero in pentola. Cristobal e Rodolfo sono ai ferri corti. La scoperta del tradimento del maggiore dei Loygorri ha messo i due fratelli l'uno contro l'altro. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 giugno 2022 - Roberto non si è rassegnato e nonostante abbia accolto in casa sua Lara, deciso a prendersi le sue responsabilità di padre, dichiara ancora una volta a Marina di essere innamorato pazzo di lei. Intanto la Martinelli è angosciata dalle sue condizioni di salute. La gravidanza è a rischio? Susanna confessa a Serena delle importanti novità riguardo al suo tirocinio da magistrato. La Picardi teme la reazione di Niko, che non prenderà sicuramente bene le ultime notizie. Alberto invece è pronto a tutto pur di aiutare Clara ad affrontare l'esame orale della maturità. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

