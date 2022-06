Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2022.

Appuntamento su Rai1 con la soap Sei Sorelle che sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 giugno 2022.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 20 giugno 2022

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 20 giugno 2022 - il nuovo incidente in fabbrica ha messo le sorelle Silva di nuovo con le spalle al muro. Una parte della preziosa seta grigia si è macchiata e l'unico modo per convincere le sartorie di Madrid a comprarla, è quella di creare un abito meraviglioso per la contessa di Reventlow, arrivata da qualche giorno in città. Tutte le sei si mettono a lavoro per realizzarlo. Intanto, dopo la morte di Jesus, la polizia comincia a indagare e arresta un insospettabile operaio della Tessuti Silva.Benjamin! Donna Dolores invece comincia a essere infastidita dalle continue visite che suo figlio Cristobal fa a Blanca, futura sposa del suo primogenito. Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 giugno 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 giugno 2022 - Raffaele è al capolinea. Dopo l'incidente di Diego, finito nella morsa di Valsano, il Giordano ha deciso di cedere alla richieste dei criminali. Purtroppo per lui, l'occasione propizia di seguire gli ordini dei camorristi, sfuma miseramente. Il portiere, distrutto da quanto accaduto e ormai sull'orlo di una crisi di nervi, si lascerà andare tra le braccia di Elvira, alla ricerca di consolazione. Ma qualcuno potrebbe vederlo. Riccardo prende una decisione molto difficile, nella speranza di recuperare il suo rapporto con Rossella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

