Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 maggio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 16 maggio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 16 maggio 2023 - Diana non riuscirà a capacitarsi di essere stata ingannata da Salvador. La ragazza sarà sconvolta dalla confessione del ragazzo e le sorelle si preoccuperanno per lei. Intanto Francisca continuerà a essere pungolata da Amalia. La ragazza, che ha preso il suo posto all'Ambigù, ricatterà ancora la Silva, costringendola a farsi da parte. La cantante riuscirà a liberarsi da questo giogo? Elisa, invece, cercherà un modo per impedire che le sorelle scoprano che lei parteciperà alla festa di debutto di Sofia, mentre Blanca sarà furiosa per i corsi prematrimoniali a cui sta partecipando per far contenta Donna Dolores... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 maggio 2023 - Angela e Franco prenderanno una decisione. I due hanno ritrovato l'intesa e per rinsaldare il loro rapporto, hanno pensato di lasciare Napoli e cominciare una nuova vita lontano da casa. Tutto questo quando Giulia si troverà ad affrontare un problema enorme. La Poggi sarà nel mirino del clan di Eduardo, che comincerà a minacciarla. Guido e Castrese invece cercheranno di convincere Mariella e Cerri a fare pace. Ma troveranno un modo per far riavvicinare i due amici?... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

