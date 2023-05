Sei Sorelle Anticipazioni 16 maggio 2023: Francisca sotto ricatto. Amalia si fa sempre più pericolosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 16 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Francisca tornerà a essere tormentata da Amalia mentre Diana cercherà di riprendersi dalla delusione di aver scoperto che Salvador è un bugiardo e un ladro.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata del 16 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Diana non riuscirà a capacitarsi di essere stata ingannata da Salvador. La ragazza sarà sconvolta dalla confessione del ragazzo e le sorelle si preoccuperanno per lei. Intanto Francisca continuerà a essere pungolata da Amalia. La ragazza, che ha preso il suo posto all'Ambigù, ricatterà ancora la Silva, costringendola a farsi da parte. La cantante riuscirà a liberarsi da questo giogo? Intanto Elisa cercherà un modo per impedire che le sorelle scoprano che lei parteciperà alla festa di debutto di Sofia mentre Blanca sarà furiosa per i corsi prematrimoniali a cui sta partecipando per far contenta Donna Dolores.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana delusa da Salvador. Le Silva sono preoccupate per lei

Salvador ha confessato a Diana di essere lui il ladro che cerca. La ragazza è rimasta senza parole; non si immaginava certo una rivelazione come questa e non si capacita che il Montaner l'abbia ingannata in questo modo. La giovane racconterà tutto alle sorelle, che noteranno immediatamente che Diana ha preso fin troppo male questa situazione e cominceranno a sospettare che tra lei e il direttore della Tessuti Silva, possa essere scoppiato l'amore. Diana negherà con tutte le sue forze e non vorrà confidare alle sorelle di aver passato una notte di passione con Salvador.

Francisca ancora sotto ricatto: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle del 16 maggio 2023

Francisca si è finalmente ripresa del tutto e può riprendere con le lezioni di canto ma soprattutto con il suo sogno di diventare cantante lirica. La ragazza si sta preparando a partire per cominciare la prestigiosa scuola del maestro Tabuyo ma la sua felicità viene guastata da Amalia. La donna, che ha scoperto che lei è la Bella Margarita, ha cominciato a ricattarla e tornerà alla carica anche dopo l'epidemia, per farsi dare delle nuove e cospicue somme di denaro, per comprare il suo silenzio.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca furiosa!

Donna Dolores ha trovato un modo per impedire a Cristobal e Blanca di passare del tempo insieme. La donna ha spinto la ragazza e suo figlio a seguire dei corsi prematrimoniali. La Silva, che ha accettato di parteciparvi, dopo il primo incontro sarà furiosa e se la prenderà con Rodolfo. Cristobal le darà ragione e questo non farà altro che acuire un senso di insoddisfazione nel primogenito dei Loygorri. Intanto Elisa, decisa a partecipare alla festa di debutto di Sofia, cercherà un modo per eludere la sorveglianza delle sue sorelle e per uscire di casa di nascosto. A darle una mano ci penserà Merceditas.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.