Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 luglio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 10 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 10 luglio 2023 - Rodolfo comincerà a sospettare che Blanca non gli sia del tutto fedele. Il Loygorri inizierà a pensare che la sua fidanzata sia innamorata di suo fratello Cristobal. Il banchiere giurerà a se stesso di tenerla d’occhio. Intanto Francisca continuerà le prove al Teatro Real, per ottenere una parte ne Le Nozze di Figaro. La ragazza sarà però ancora spaventata dal misterioso cliente dell’Ambigù che l’ha aggredita all’uscita dal locale. Carolina invece, dopo aver denunciato German per abbandono del tetto coniugale, verrà minacciata da Marianela, la madre naturale del bambino che lei spaccia per suo figlio... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 10 al 14 luglio 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 luglio 2023 - Rossella e Nunzio saranno in grande difficoltà. I due ragazzi hanno ormai capito che tra loro c’è de tenero, ma non riusciranno a gestire i loro sentimenti. Il Cammarota sfogherà tutta la sua frustrazione su Samuel, che dovrà tenere botta per aiutare l’amico. La Graziani invece non riuscirà proprio a concentrarsi sul lavoro. Intanto Filippo e Serena inviteranno a pranzo Viola ed Eugenio, per parlare delle loro vacanze. I due si renderanno conto che la Bruni non ha alcun entusiasmo e avranno la certezza che il matrimonio tra i due stia facendo acqua da tutte le parti. Nel frattempo Jimmy spiazzerà Renato con una richiesta, che il nonno potrebbe non riuscire a realizzare... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 luglio 2023.