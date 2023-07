Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2023: Nunzio e Rossella in crisi. Reprimere i loro sentimenti è impossibile!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 luglio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio e Rossella faticheranno a mettere via i loro sentimenti mentre Filippo e Serena si accorgeranno che qualcosa non va tra Viola ed Eugenio.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 10 luglio 2023, alle ore 20.45 su Rai3, Rossella e Nunzio saranno in grande difficoltà. I due ragazzi hanno ormai capito che tra loro c’è de tenero ma non riusciranno a gestire i loro sentimenti. Il Cammarota sfogherà tutta la sua frustrazione su Samuel, che dovrà tenere botta per aiutare l’amico. La Graziani invece non riuscirà proprio a concentrarsi sul lavoro. Intanto Filippo e Serena inviteranno a pranzo Viola ed Eugenio, per parlare delle loro vacanze. I due si renderanno conto che la Bruni proprio non ha alcun entusiasmo e avranno la certezza che il matrimonio tra i due stia facendo acqua da tutte le parti. Jimmy spiazzerà Renato con una richiesta, che il nonno potrebbe non riuscire a realizzare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio al bivio

Tra Rossella e Nunzio è ormai chiaro che non ci sia solo un’amicizia. I due hanno capito che i loro sentimenti sono ben più profondi e che forse, in fondo in fondo, Riccardo ci aveva visto giusto. Quello che è successo tra loro non potrà però più verificarsi. I ragazzi se lo sono giurato ma non sarà certo facile spazzare tutto da un momento all’altro e forse nessuno di loro lo vuole veramente. Lo chef e la dottoressa ci proveranno ma non riusciranno a gestire il tutto senza dare di matto. Nunzio sfogherà la sua frustrazione su Samuel, che cercherà di calmarlo, mentre Ross non avrà l’attenzione giusta a lavoro, cosa che potrebbe metterla in difficoltà con Luca, ancora più di prima.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo e Serena in ansia per Eugenio e Viola

Viola ed Eugenio sono di nuovo in crisi ma nessuno dei due vuole ammetterlo. La Bruni e suo marito non potranno però continuare a lungo a mettere la testa sotto la sabbia, almeno non dopo il pranzo a casa Sartori. Filippo e Serena inviteranno i loro amici da loro, per parlare delle vacanze. L’atteggiamento scostante e scocciato di Viola farà però capire che qualcosa tra lei e Nicotera non sta andando come dovrebbe. Filippo penserà di doverci vedere più a fondo e di dover interrogare, i prima possibile, la sua amica.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy sconvolge Renato con una richiesta

Il periodo delle vacanze estive è uno dei momenti più attesi da Jimmy. Il bambino, negli ultimi anni, è sempre riuscito a fare delle giornate strepitose insieme ai suoi affetti e soprattutto con suo nonno. Se vi ricordate è stato proprio con Renato che il Poggi è partito per Berlino da sua madre. Anche quest’anno Jimmy si presenterà dal suo nonnino con una richiesta molto particolare, che però il padre di Niko potrebbe non riuscire a realizzare. Ma di cosa si tratterà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.