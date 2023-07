Sei Sorelle Anticipazioni 10 luglio 2023: Rodolfo sospettoso. Blanca gli nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 10 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Rodolfo comincerà a credere che Blanca sia innamorata di Cristobal e la terrà d'occhio. Intanto Carolina subirà pericolose minacce.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 10 luglio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Rodolfo comincerà a sospettare che Blanca non gli sia del tutto fedele. Il Loygorri inizierà a pensare che la sua fidanzata sia innamorata di suo fratello Cristobal. Il banchiere giurerà a se stesso di tenerla d’occhio. Intanto Francisca continuerà le prove al Teatro Real, per ottenere una parte ne Le Nozze di Figaro. La ragazza sarà però ancora spaventata dal misterioso cliente dell’Ambigù, che l’ha aggredita all’uscita dal locale. Carolina, dopo aver denunciato German per abbandono del tetto coniugale, verrà minacciata da Marianela, la madre naturale del bambino che lei spaccia per suo figlio.

Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo tiene d’occhio Blanca

Blanca ha confessato di amare Cristobal ma nonostante i consigli di Adela, non è riuscita a fermare la partenza del dottore. La ragazza dovrà quindi fingere che nulla sia successo, almeno fino a ritorno del medico a Madrid. Blanca dovrà però stare attenta alle sue mosse. Rodolfo comincerà infatti a sospettare che la sua fidanzata – che ancora dice di volerlo sposare – sia innamorata in realtà di suo fratello. Infastidito da questo, cercherà di mettere alla prova la Silva, costringendola a delle richieste inaspettate e pericolose.

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca pronta al suo grande debutto in teatro

Francisca si sta allenando giorno dopo giorno e vuole essere perfetta per l’esibizione al Teatro Real. La ragazza spera di ottenere una parte ne Le Nozze di Figaro e sembra proprio che ci riuscirà, con grande soddisfazione di Don Luis. La Silva però non rinuncerà a esibirsi all’Ambigù. Sarà però nuovamente aggredita da un molesto cliente del locale, che le farà di nuovo tanta paura. Deciderà di tenersi lontana dalla locanda di Gabriel?

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina minacciata dalla vera madre di “suo figlio”

Carolina si è presa la sua vendetta contro German e dopo che il Rivera si è trasferito in una pensione, sperando di allontanarsi da lei, lo ha denunciato alle autorità per abbandono di tetto coniugale. Purtroppo per lei, finirà per pagare cara questa azione. Alla Ville de Paris arriverà Marianela, la vera madre del bambino, che la minaccerà di rivelare tutti i suoi segreti, se lei non le darà quello che le spetta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 10 al 14 luglio 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.