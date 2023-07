Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca capirà molto presto di essere innamorata di Cristobal. La Silva non riuscirà però a confessare i suoi sentimenti al Loygorri e scoprirà che il medico è morto. Disperata e distrutta, sposerà Rodolfo. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Canale5.

Cristobal muore! Cominciamo con questa bruttissima notizia questo nostro articolo sulle Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle e continuiamo a darvi tristi informazioni, rivelandovi che Blanca non riuscirà a dirgli che lo ama e sarà costretta a sposare Rodolfo “per disperazione”. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai1? Come si arriverà a una situazione così tanto tragica? Scopriamolo insieme e teniamo i fazzoletti a portata di mano!

Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Blanca capisce di amare Cristobal

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Blanca farà di tutto per salvare il suo fidanzamento con Rodolfo e finirà per cedere anche ad alcune richieste, non proprio gentili, da parte del Loygorri. Il vero ostacolo per la Silva sarà sua suocera. Per liberarsi di lei, Donna Dolores la avvelenerà. Nel corso degli episodi, la giovane capirà che tutta questa fatica per tenersi stretto il suo fidanzato, è stata inutile e non perché Rodolfo non tornerà da lei ma piuttosto perché si renderà conto di amare follemente Cristobal, il suo futuro cognato. Questa scoperta, che noi spettatori – ammettiamolo – avevamo compreso da tempo, porterà Blanca a rompere di nuovo con il banchiere e a correre dal medico per rivelargli i suoi sentimenti.

Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Cristobal muore... ma prima sposa Marina!

Blanca non farà in tempo a rivelare a Cristobal il suo amore. Il ragazzo partirà in Marocco per la guerra e in sua compagnia ci sarà Marina. Nell'ospedale da campo, il medico e la sua infermiera avranno modo di trascorrere molto tempo insieme e di patire le medesime sofferenze e preoccupazioni. Questa situazione convincerà il Loygorri a fare un passo molto importante per la sua vita e sposerà Marina. Quando i due saranno finalmente pronti a fare ritorno a Madrid, Cristobal morirà. La sua dipartita avverrà fuori dagli schermi e lo scopriremo solo con il ritorno della sua vedova e di Carlitos, che accompagneranno la bara del buon dottore. La reazione di Blanca sarà ovviamente disperata. La Silva avrà atteso invano il ritorno del suo vero amore e sarà alla fine costretta a tornare da Rodolfo e a fingere di amarlo.

Trame e Anticipazioni Spagnole Sei Sorelle: Blanca sposa Rodolfo ma poi... colpo di scena!

Blanca scoprirà che Cristobal è morto e che prima di morire ha pure sposato Marina. Un doppio colpo al cuore che la porterà a decidere di sposare Rodolfo, quasi per disperazione. Donna Dolores continuerà a non volerla come nuora e anzi cercherà pure di far innamorare il suo primogenito della vedova di suo fratello, pur di non avere la Silva tra i piedi. Ma la cerimonia si terrà e Rodolfo e Blanca si sposeranno davvero. Peccato che proprio durante i festeggiamenti, Carlitos riceva una lettera dall'esercito e che in questa sia scritta una notizia meravigliosa e sconvolgente allo stesso tempo: Cristobal è vivo! Immaginate la faccia di Blanca nello scoprire, proprio il giorno del suo sacrificio, che l'amore della sua vita sta per tornare a casa e che entrambi, ora, sono sposati. Un colpo di scena fenomenale, che speriamo ne provochi molti altri.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.