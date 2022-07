Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Blanca scopre che Rodolfo la tradisce. Ecco cosa deciderà di fare...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che nelle puntate della soap in arrivo molto presto su Rai1, Blanca scoprirà che Rodolfo la tradisce. La ragazza prenderà una decisione sconvolgente.

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto Blanca scoprirà che Rodolfo la tradisce. Negli episodi della soap, presto in onda su Rai1, assisteremo al momento della verità e scopriremo cosa deciderà di fare la Silva, dopo aver capito che il suo fidanzato ha intessuto – per tutto questo tempo – una relazione con la bella e intrigante Victoria. Come si evolverà il loro rapporto? Cristobal confesserà a Blanca di essere follemente innamorato di lei? Andiamo per ordine.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca scopre che Rodolfo la tradisce

Nelle puntate andate in onda questa settimana, abbiamo visto Blanca riprendersi dalla sua lunga malattia e prendere due decisioni molto importanti: rompere la sua amicizia con Cristobal e anticipare le sue nozze con Rodolfo. A portarla a fare questa scelta è stata Donna Dolores, decisa a non permettere che la sua famiglia fosse colpita dalle malelingue della città. Sempre durante questa settimana, la signora Loygorri ha scoperto che suo figlio tradisce la sua fidanzata e sempre per non creare scandalo, ha deciso di costringerlo comunque a sposare la Silva. Ma qualcosa sta per cambiare. Venti caldi soffieranno a casa Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Victoria cercherà in ogni modo di riprendersi il suo amante e di impedire che lui sposi un'altra. Per questo arriverà a corteggiare Cristobal, per scatenare le gelosia del fratello maggiore. E riuscirà nel suo intento. Sarà questa situazione, ormai al limite del sopportabile, che spingerà Francisca – al corrente da tempo dell'infedeltà del futuro cognato – a raccontare tutto a sua sorella. Blanca scoprirà così di essere stata pugnalata alle spalle.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca rompe il fidanzamento

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca andrà su tutte le furie e quando anche Cristobal le confesserà i tradimenti di Rodolfo, la ragazza deciderà di agire. Furiosa per essere stata tradita, inveirà contro il futuro marito, rompendo il loro fidanzamento. Il Loygorri cercherà di salvare il salvabile, onde evitare che le voci comincino a circolare intorno alla sua famiglia e al suo buon nome e pregherà l'ormai ex fidanzata di perdonarlo. Blanca sarà però decisa a non dimenticare l'affronto subito e con il sostegno delle sue sorelle – e a un certo punto persino di Donna Dolores – cercherà di chiudere ogni rapporto con lui.

Trame Sei Sorelle: Blanca perdona Rodolfo, Cristobal innamorato di un'altra

La decisione di Blanca terrà banco per diverse puntate ma all'improvviso la ragazza cambierà idea e accetterà di nuovo di sposare Rodolfo. Pace fatta dunque o semplicemente un calcolo matematico per evitare che la sua famiglia vado sul lastrico? Lo scopriremo molto presto. Quel che è certo è che Cristobal, ormai disilluso, cercherà consolazione in un'altra donna, una certa Maria. Con lei pianificherà un futuro insieme, nel tentativo di dimenticare Blanca. Ma riuscirà davvero a impedire al suo cuore di battere ancora per la bella Silva?

