Sei Sorelle Anticipazioni 8 maggio 2023: Francisca sta male ma Gabriel vuole vederla a tutti i costi!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Sei Sorelle in onda l'8 maggio 2023 su Rai1. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che le Silva dovranno ancora far fronte all'epidemia del vaiolo che ha messo in quarantena la loro fabbrica e che ha costretto a letto Francisca. Gabriel la va a trovare.

Sei Sorelle torna su Rai1. La Soap spagnola sostituirà Il Paradiso delle Signore sino a settembre e staremo quindi in compagnia delle sorelle Silva per tutta l'estate. Le Anticipazioni della puntata in onda su Rai1 alle ore 16.05 ci rivelano che la storia riprenderà da dove l'avevamo lasciata lo scorso 2 settembre 2022, ovvero al momento in cui in fabbrica scoppia una tremenda epidemia di vaiolo. Nell'episodio di lunedì 8 maggio 2023, le sorelle dovranno affrontare la chiusura della fabbrica, messa in quarantena da Cristobal ma anche la malattia di Francisca, ormai chiaramente contagiata dal morbo. Gabriel, che da sempre ama la bella cantante, decide di farle visita e di starle accanto in questo momento delicato. Il giovane però non può farlo alla luce del sole e si introduce in casa dalla finestra.

Anticipazioni Sei Sorelle: Cristobal mette in quarantena la Tessuti Silva

Cristobal è ormai certo che il male che ha colpito alcuni degli operai della Tessuti Silva e che ormai sembra dilagare, sia vaiolo. Il medico deve correre immediatamente ai ripari e somministrare al più presto il vaccino. Purtroppo però la fabbrica è stata chiusa, messa in quarantena per evitare che il contagio si propaghi. Le sorelle Silva temono che questa notizia, così come l'epidemia, si propaghi per tutta Madrid e che qualcuno non solo le accusi di essere state incaute ma che si metta a indagare sul loro conto, scoprendo il grande segreto che ormai da tempo custodiscono. Ma la situazione si fa ancora più grave quando Francisca comincia a stare sempre più male.

Sei Sorelle Anticipazioni 8 maggio 2023: Francisca rischia di morire

Francisca è stato purtroppo contagiata. Cristobal la tiene sotto stretta osservazione e può contare su Blanca, che in passato ha già contratto il vaiolo e che quindi può stargli accanto per curare non solo la sorella ma anche molti degli operai. Dopo i primi sintomi, già piuttosto impegnativi, Francisca comincerà a sentirsi ancora più male e la situazione risulterà critica. La ragazza rischierà persino di morire. Questo spingerà Gabriel a volerla vedere, subito!

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Gabriel si intrufola a casa Silva per vedere Francisca

Gabriel scoprirà delle terribili condizioni in cui versa Francisca, di cui è profondamente innamorato. Il ragazzo non vorrà aspettare a lungo e deciderà di recarsi a casa Silva per vedere la sua amata e per starle vicino. Dovrà però farlo di nascosto. Cristobal ha messo in quarantena anche la grande villa delle sei sorelle e nessuno, a parte lui, può entrare. Il giovane entrerà dalla finestra e riuscirà a raggiungere Francisca che, sebbene stordita dalla febbre, sarà felicissima di vederlo accanto a lei. Comincerà persino ad accorgersi di provare un forte sentimento per lui... che sia amore?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.