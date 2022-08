Sei Sorelle Anticipazioni 24 agosto 2022: Blanca perdona Rodolfo. Il fidanzamento è salvo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 24 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Celia deve trovare uno pseudonimo per pubblicare i suoi scritti mentre Blanca decide, inaspettatamente, di perdonare Rodolfo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 24 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Celia è entusiasta della proposta di pubblicare i suoi scritti ma purtroppo non potrà farlo a nome suo. La ragazza dovrà trovare presto uno pseudonimo maschile con cui riuscire, senza problemi, a portare avanti il suo progetto. Blanca, dopo diversi giorni di riflessione, prende una decisione che lascerà tutti - Cristobal per primo - senza parole. La Silva deciderà di perdonare Rodolfo e di salvare così il suo fidanzamento. Che ci sia lo zampino di Donna Dolores? Intanto Salvador, ormai convinto dei suoi sentimenti, rivela a Diana di essersi davvero innamorato di lei.

Anticipazioni Sei Sorelle: Celia dovrà mentire per pubblicare i suoi scritti

Celia diventerà famosa. La Silva ha ricevuto una bella proposta, quella di pubblicare i suoi scritti. La ragazza avrà così modo di far conoscere al pubblico la sua storia è quella delle sue sorelle. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che però la giovane dovrà risolvere un grande problema dei suoi tempi: non potrà pubblicare nulla a suo nome. Celia dovrà quindi mentire sulla sua identità e firmarsi con uno pseudonimo maschile, per evitare lo scandalo e soprattutto per convincere i lettori a leggerla. Si firmerà quindi con il finto nome di Roman Caballero ma i problemi non saranno finiti qui.

Blanca perdona Rodolfo in Sei Sorelle Anticipazioni 23 agosto 2022

Blanca ha scoperto che Rodolfo la tradisce e non intende dimenticare quello che è successo… almeno fino a ora. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva prenderà una decisione piuttosto sconcertante. Dopo aver parlato con Donna Dolores e averle comunicato di voler rompere il fidanzamento, Blanca deciderà di perdonare il Loygorri, salvando così il loro rapporto. Ma cosa sarà successo? Perché questo cambio repentino di idee? Il banchiere l’avrà convinta a dargli una seconda chance o sarà stata sua madre a far leva sull’onore e sull’orgoglio della bella e intelligente sorella di Adela. Quel che è certo è che questa decisione lascerà a bocca aperta tutti, per primo Cristobal, che da tempo vorrebbe la sua amata amica libera dal giogo ingannatore di suo fratello.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador rivela a Diana di amarla

Il rapporto tra Diana e Salvador si sta facendo sempre più forte e stretto. Complice il viaggio di lavoro, intrapreso per stringere un contratto con le Terme, la Silva e il Montaner si sono avvicinati tantissimo, tanto da passare dei momenti intimi insieme. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Salvador deciderà di rivelare i suoi veri sentimenti alla sua collega. Diana per lui non è una semplice conquista, una delle tante da gran dongiovanni qual è. Lei è l’unica donna che in tanti anni è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Salvador Montaner rivelerà a Diana di essersi innamorato di lei e di provare davvero un forte e puro amore. La bella sorella di Adela ricambierà o starà sull’attenti?

