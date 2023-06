Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda l'8 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Elisa continuerà a pensare al suo debutto. La ragazza sarà entusiasta di questo momento, soprattutto perché potrà finalmente annunciare di essersi fidanzata. La Silva accetterà il corteggiamento di Carlitos, dopo aver scoperto che il ragazzo diventerà erede di una grossa fortuna. Intanto Blanca cercherà di fermare Rodolfo, pronto a partire per il Marocco mentre Adela tornerà ad avere dubbi sul suo rapporto con German.

Elisa pronta a sposare Carlitos: ecco le Anticipazioni di Sei Sorelle dell'8 giugno 2023

Elisa è tornata alla carica con Carlitos ma certo non perché innamorata di lui. La ragazza, in eterna competizione con Sofia, ha deciso di soffiarle il fidanzato per il proprio tornaconto. Ha infatti scoperto che il giovane erediterà una grossa somma di denaro da un suo lontano zio e che quindi diventerà molto ricco. Carlitos, che non ha mai resistito al fascino della Silva, si farà convincere a corteggiarla e a fidanzarsi con lei. I due attenderanno il debutto di Elisa per annunciarlo e la sorella di Adela sarà ancora più scalpitante. Vorrà a tutti i costi che le sue sorelle le organizzino la festa e non si curerà minimamente dei problemi che la sua famiglia sta attraversando, dopo la vendita della fabbrica.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana in ansia per Salvador

Salvador ha perso la testa e ha cominciato a passare le sue serate a zonzo per la città. Il Montaner è rimasto molto scottato dallo scoprire di essere stato ingannato e se l'è presa soprattutto con Diana. Ha quindi deciso di voltarle le spalle e di tornare a lavorare con Don Ricardo, ormai padrone della Tessuti Silva. Diana confiderà a Cristobal di essere molto in ansia per lui e comincerà a pensare di averlo perso per sempre.

Sei Sorelle Anticipazioni: Blanca cerca di convincere Rodolfo a non partire

Rodolfo deve andare in guerra ma prima di lasciare la città per il Marocco, ha chiesto a Blanca di sposarlo subito, senza neanche aspettare il ritorno del padre. La ragazza, d'accordo con Donna Dolores, cercherà di convincere il Loygorri a non recarsi al fronte ma non sarà semplice fargli cambiare idea. Intanto Adela continuerà a lasciarsi andare alla passione con German ma comincerà a pensare che, con il ritorno di Carolina e con l'arrivo del bambino, le cose tra loro non possano continuare in questo modo.

