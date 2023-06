Sei Sorelle Anticipazioni 7 giugno 2023: Rodolfo deve andare in guerra. Blanca sarà costretta a sposarlo subito?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 7 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Rodolfo deciderà di andare in guerra e chiederà a Blanca di sposarlo subito.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata della Soap - in onda il 7 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1 – casa Loygorri sprofonderà nel terrore. Rodolfo ha ricevuto la chiamata alle armi e sembrerà avere tutta l'intenzione di partire per combattere in Marocco. Prima però di lasciare Madrid – con grande terrore di Donna Dolores – chiederà a Blanca di sposarlo subito, senza aspettare il ritorno di suo padre. Intanto German, deciso a vivere il suo amore con Adela, inviterà la Silva a passare del tempo insieme a lui in campagna mentre Don Ricardo, ora padrone della fabbrica, si presenterà agli operai facendo capire loro che le cose, da ora in poi, saranno molto diverse.

Rodolfo partirà per la guerra: Anticipazioni Sei Sorelle

Blanca sta continuando a mentire a Rodolfo e alla sua famiglia. La ragazza ha paura che se Donna Dolores e suo figlio scoprissero che la sua famiglia non ha più un soldo e che hanno persino gestito la loro fabbrica da sole, non permetterebbero mai e poi mai il matrimonio. La ragazza sta prendendo tempo prima di sposarsi e vorrebbe convolare a nozze quando la situazione diventerà più serena e quando potranno confessare a tutti che il loro papà è morto. Ma le cose degenereranno più del dovuto dopo che Rodolfo sarà chiamato alle armi. Il banchiere ha ricevuto un telegramma, con il quale l'esercito lo richiama al fronte, per combattere la guerra in Marocco. Il fratello di Cristobal accetterà di partire – con grande disappunto e paura di Donna Dolores.

Rodolfo chiede a Blanca di sposarlo subito: Le Anticipazioni di Sei Sorelle del 7 giugno 2023

Donna Dolores scoprirà con orrore che suo figlio ha deciso di partire per il Marocco e chiederà a Blanca di aiutarla a convincerlo a cambiare idea. Rodolfo avrà però già preso la sua decisione e anzi chiederà alla sua fidanzata di sposarlo subito. La ragazza vorrà prendere tempo e gli ricorderà che suo padre non farà certo in tempo a tornare a Madrid. Il Loygorri la spingerà a convolare a nozze persino senza il suo papà; vista la gravità della situazione, nessuno potrà dire nulla. Blanca sarà molto spaventata.

Sei Sorelle Anticipazioni: Don Ricardo nuovo padrone della Tessuti Silva

Adela e German approfitteranno della assenza di Carolina per continuare la loro storia d'amore. Il Rivera, per tirare su il morale della Silva, la inviterà a passare una giornata insieme a lui, da soli, in campagna. Intanto alla Tessuti Silva si insedierà Don Ricardo. Lo spietato zio si presenterà agli operai della fabbrica come loro nuovo padrone e il Montaner sarà al suo fianco. Salvador ha perso la testa dopo aver scoperto che Diana gli ha mentito e ha deciso di voltarle le spalle. I due uomini detteranno le nuove regole dell'azienda, sottolineando che i bei tempi saranno ormai solo un ricordo lontano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 5 al 9 giugno 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.