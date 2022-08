Sei Sorelle Anticipazioni 5 agosto 2022: Francisca rivela a Blanca che Rodolfo la tradisce

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 5 agosto 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Francisca e Blanca saranno protagoniste di questa intricata e turbolenta puntata. La prima dovrà prendere una difficile decisione. Dovrà decidere se accettare l'invito di Gabriel alla festa dell'anniversario dell'Ambigù oppure accompagnare Don Luis a un'importante serata al teatro dell'opera. La seconda invece scoprirà che il suo fidanzato Rodolfo la tradisce. Intanto Elisa, con ormai il chiodo fisso di fare il suo debutto in società, finirà per tradire le sue sorelle e chiedere aiuto allo zio Ricardo. Adela invece sarà piuttosto tesa. A breve scoprirà cosa è scritto nel testamento dei suoi suoceri.

Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca a un bivio

Francisca è molto più felice e libera, dopo che Diana ha scoperto che lei è la Bella Margarita. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però che la ragazza dovrà prendere una decisione piuttosto difficile. Dovrà infatti scegliere se accettare l'invito di Gabriel alla festa dell'anniversario dell'Ambigù oppure accompagnare Don Luis a una festa molto importante al teatro dell'opera. Non sarà una scelta facile, visto il desiderio della Silva di continuare la sua “amicizia” con Gabriel ma anche di seguire il suo sogno di diventare una famosa e acclamata cantante lirica.

Francisca rivela a Blanca che Rodolfo la tradisce in Sei Sorelle Anticipazioni 5 agosto 2022

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Francisca avrà un ingrato compito. La ragazza dovrà svelare a Blanca la verità su Rodolfo. Vedendo la sorella impegnata più che mai a risolvere i dissidi famigliari dei fratelli Loygorri e dopo aver visto che Blanca ha chiesto aiuto a Victoria per ottenere qualche risultato, la cantante sarà costretta a rivelarle di aver visto il suo fidanzato in atteggiamenti intimi con la bella e affascinante ragazza, a cui ha chiesto un aiuto. Per le Silva sarà un momento di grande difficoltà e Blanca dovrà decidere se far finta di nulla o allontanare il suo promesso sposo dalla sua vita.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa chiede aiuto a Don Ricardo per il suo debutto in società

Elisa non riesce proprio a rassegnarsi. La ragazzina intende fare il suo debutto in società e non vuole più rimandare questo momento. Capito che non riuscirà a ottenere quanto desidera con l'aiuto di zia Adolfina, la piccola Silva si rivolgerà altrove. La sua scelta, furbescamente, ricadrà su Don Ricardo. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Elisa volterà le spalle alle sue sorelle per il proprio tornaconto, non curandosi minimamente di mettere in pericolo il segreto della sua famiglia. Intanto Adela è in ansia. La maggiore delle figlie di Don Fernando, non solo non riuscirà a gestire il corteggiamento di Mauro ma sarà molto preoccupata per la lettura, che ci sarà a giorni, del testamento dei suoi suoceri.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.