Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 1° al 5 agosto 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Sei Sorelle, in onda dal 1° al 5 agosto 2022 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:00. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 1° agosto 2022

Durante la cena in casa dei Loygorri, Rodolfo approfitta dell'ingenuità di Blanca per ingelosire Victoria. Carolina spera di risvegliare i desideri di suo marito per rimanere incinta e risolvere la questione della finta gravidanza. Salvador riesce a spezzare il cuore di Elisa facendosi scoprire mentre bacia appassionatamente Chelito.

Puntata in onda Martedì 2 agosto 2022

Il tentativo di Doña Dolores di riportare la pace tra i suoi due figli fallisce. Francisca fa di tutto per conciliare il lavoro all'Ambigù e il sogno di diventare una cantante lirica. Celia riceve una visita inaspettata che la costringe a riconsiderare il suo futuro.

Puntata in onda Mercoledì 3 agosto 2022

Per festeggiare il successo del piano escogitato per fermare le attenzioni di Elisa, Salvador invita Diana ad uscire. Carolina e Germán discutono nuovamente a causa di Adela. Carlitos si scusa con Sofia e insiste per tornare insieme. Qualche ora dopo, però, Elisa gli chiede un'opportunità.

Puntata in onda Giovedì 4 agosto 2022

Blanca chiede aiuto a Victoria per far riappacificare il suo fidanzato e Cristobal. Intanto, un'importante scommessa porta gli operai della fabbrica a dover lavorare più duramente, ma alcune rivelazioni di Miguel e Petra potrebbero stravolgere tutti i piani. Nel frattempo Adela si sente sempre più perturbata dai gesti romantici di Mauro.

Puntata in onda Venerdì 5 agosto 2022

Francisca si trova di fronte a un bivio: accettare l'invito di Gabriel di partecipare all'anniversario dell'Ambigù, oppure recarsi con Don Luis a un'importante serata al teatro dell'opera. Intanto Elisa, ossessionata dal suo imminente debutto in società, agisce all'insaputa delle sue sorelle chiedendo aiuto allo zio Ricardo. Adela, invece, è in ansia a causa della vicina lettura del testamento dei suoceri, mentre Blanca riceve una notizia sconvolgente.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.