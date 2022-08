Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 3 agosto 2022, Diana accetta l'invito di Salvador ma durante la serata scoprirà qualcosa che non avrebbe voluto e dovuto sapere.

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 3 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Salvador è felice di avere finalmente un occasione con Diana. Dopo aver allontanato Elisa, facendosi vedere mentre baciava appassionatamente Chelito, il Montaner invita la Silva a uscire insieme a lui. La ragazza è costretta ad accettare. La serata le riserverà però una brutta sorpresa. Scoprirà infatti qualcosa che non avrebbe dovuto e voluto sapere. Intanto Celia racconta a Petra di voler entrare in convento mentre Adela è di nuovo oggetto di discussione tra Carolina e German. Elisa, delusa da Salvador, torna da Carlitos e gli chiede un'opportunità. Il ragazzo ha però appena chiesto scusa a Sofia e vorrebbe tornare insieme a lei.

Diana scopre che Francisca è la Bella Margarita in Sei Sorelle Anticipazioni 3 agosto 2022

Salvador ha spezzato il cuore a Elisa ma per un buon motivo. Il Montaner, in accordo con le Silva, ha fatto di tutto per allontanare la piccola di casa da un amore impossibile e dopo numerosi tentativi falliti, farsi vedere con un'altra donna è stata l'ultima e unica soluzione. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il piano del direttore della Tessuti Silva darà i suoi frutti. Elisa, furiosa, prenderà le distanze e lui potrà finalmente invitare Diana a uscire. La ragazza sarà quasi costretta ad accettare questa proposta e i due si recheranno all'Ambigù, proprio durante l'esibizione de La Bella Margarita. Diana si pentirà amaramente di avere detto di sì a Salvador e anche Francisca non ne sarà per nulla felice. Diana scoprirà infatti che sua sorella è l'artista mascherata del locale dei genitori di Gabriel e che ha nascosto, per tutto questo tempo, di essersi messa a lavorare in un locale notturno.

Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina e German di nuovo ai ferri corti

Carolina le sta tentando tutte per sedurre German e rimanere davvero incinta. La Rivera spera così di risolvere tutti i suoi problemi e di non dover ricorrere a ulteriori inganni. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però che suo marito non sembrerà disposto a riaprire di nuovo il suo cuore e a salvare il loro matrimonio. Si assumerà i suoi doveri di padre ma si limiterà a questo. La sua mente è infatti ancora concentrata su Adela, che non ha mai dimenticato. La Silva tornerà a essere oggetto di discussione tra i coniugi e per Carolina continuerà l'odio profondo per lei e per le sei sorelle. La sarta ha più di un motivo per odiare le Silva.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa chiede a Carlitos un'opportunità per loro due

Celia ha preso una decisione sconvolgente. La ragazza ha deciso di entrare in convento, per sfuggire allo scandalo che si sta per abbattere su di lei e sulla sua famiglia. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva racconterà a Petra della sua scelta e la sua amica rimarrà senza parole. Intanto Elisa, delusa da Salvador, tornerà da Carlitos per chiedergli un'opportunità per loro due. Il giovane avrà però appena chiesto scusa a Sofia, con la quale vorrebbe poter tornare insieme.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.