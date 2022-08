Sei Sorelle Anticipazioni 4 agosto 2022: Adela in ansia. Mauro comincia a farle paura!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 4 agosto 2022, Adela non sa come gestire il corteggiamento di Mauro ed è in profondo imbarazzo. Intanto Diana incoraggia Francisca ma le chiede di fare attenzione.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 4 agosto 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Diana ha scoperto che Francisca è La Bella Margarita e dopo un iniziale nervosismo, incoraggia la sorella a continuare a lavorare all'Ambigù. Le chiede però di stare attenta a non farsi scoprire. Potrebbe essere travolta dallo scandalo. Intanto Don Ricardo, grazie al sostegno di zia Adolfina, cerca di avvicinarsi alle sue nipoti. Le ragazze non sono per nulla contente di questa intromissione, soprattutto ora che una nuova e importante commessa sta mettendo gli operai in difficoltà. Adela invece comincia a essere preoccupata per la corte di Mauro. La Silva teme di non sapere gestire il suo amico mentre Blanca cerca ancora di riportare la pace tra Rodolfo e Cristobal. Nella speranza di ottenere qualche risultato, chiede sostegno a Victoria.

Anticipazioni Sei Sorelle: Diana mette in guardia Francisca

Diana ha fatto una scoperta sconvolgente. La serata passata insieme a Salvador si è trasformata in un incubo. La Silva ha scoperto che la Bella Margarita è sua sorella Francisca. La ragazza è rimasta sconvolta da questa verità e non può nascondere di essere delusa dalle bugie della cantante. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che dopo un iniziale nervosismo, a Diana tornerà il sorriso. La giovane incoraggerà Francisca a continuare a lavorare all'Ambigù e a seguire i suoi sogni. La metterà però in guardia. Dovrà stare attenta a non farsi scoprire, per evitare che su di lei e sulla loro famiglia, cali uno scandalo.

Adela spaventata dal corteggiamento di Mauro in Sei Sorelle Anticipazioni 4 agosto 2022

Adela ha un nuovo corteggiatore. La Silva ha ricevuto la visita di un vecchio amico del suo defunto marito, con cui c'è stato immediato feeling. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la maggiore delle sei sorelle non sarà molto felice di questa nuova situazione. Comincerà infatti a sentirsi in imbarazzo e a non saper come gestire il corteggiamento del nuovo arrivato. Le cose prenderanno poi una piega ancora più particolare, visto che Adela è in attesa di scoprire quali sono le ultime volontà dei suoi suoceri.

Sei Sorelle Anticipazioni: Don Ricardo tenta di avvicinarsi alle nipoti

Zia Adolfina sta cercando di aiutare Don Ricardo a riavvicinarsi alle nipoti. L'intervento di Adolfina comincia a stancare le sei sorelle, che proprio non vogliono che il loro zio ficchi il naso nelle loro vite e nei loro affari. Tanto più, come ci rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle, ora che alla Tessuti Silva è arrivata una commessa importante, che ha messo gli operai in difficoltà. Per fortuna Petra e Miguel riusciranno a portare un po' di pace. Intanto Blanca cercherà di aiutare Rodolfo e Cristobal a risolvere i loro dissidi. Per riuscirci chiederà sostegno a... Victoria!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.