Sei Sorelle Anticipazioni 31 maggio 2023: Francisca e Blanca in guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 31 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Blanca sarà furiosa contro Francisca. La cantante non accetta di smettere di esibirsi all'Ambigù e Donna Dolores dovrà intervenire per mettere a tacere tutti pettegolezzi.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata in onda il 31 maggio 2023, tra Blanca e Francisca sarà guerra aperta. La cantante non rinuncerà a cantare all'Ambigù e scatenerà l'ira di Rodolfo. Il Loygorri chiederà alla fidanzata di mettere un freno a sua sorella ma la ragazza non saprà più come fare. A risolvere la questione ci penserà Donna Dolores. Intanto Adela, dopo aver confessato a Mauro la verità sulla sua famiglia, deciderà di farsi carico dei suoi debiti mentre Celia darà a Petra una bella notizia su sua madre.

Blanca e Francisca in guerra: Sei Sorelle Anticipazioni 31 maggio 2023

Per Francisca si mette molto male. La ragazza è stata scoperta e le sue sorelle ora sono a conoscenza che lei è la Bella Margarita. Blanca è andata su tutte le furie, spaventata che questa notizia possa provocare scandalo. La cantante non ha però dato tanto peso alle parole della sorella, stanca di doversi nascondere e di rendere conto ai timori di Donna Dolores e della sua famiglia. Ha deciso quindi non solo di non rinunciare a esibirsi all'Ambigù ma di farlo persino senza maschera. La sua decisione manderà in bestia Rodolfo, che pungolerà la sua fidanzata affinché fermi Francisca.

Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Dolores esclude Francisca dalla famiglia

Blanca ha pregato Francisca di smettere di esibirsi all'Ambigù e davanti al rifiuto della sorella, è arrivata persino a minacciarla di cacciarla di casa. La cantante non cederà neanche davanti a questo ricatto e farà la valigia, pronta a farsi accogliere a casa di Gabriel. I pettegolezzi sulle Silva continueranno quindi a circolare e Donna Dolores deciderà di intervenire. Organizzerà una festa per l'anniversario del fidanzamento tra Rodolfo e Blanca ma non inviterà Francisca, mettendo così a tacere tutte le voci.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela decide di pagare i debiti di Mauro

Adela ha confessato a Mauro la verità sulla sua famiglia e il ragazzo le ha rivelato di avere molti debiti da pagare e di aver sperato di riuscire a farlo, grazie al denaro della sua fidanzata. La Silva deciderà di aiutare il suo fidanzato, facendosi carico dei suoi ammanchi. Per farlo venderà i suoi averi, evitando così di pesare sulle sue sorelle. Intanto Cristobal dimetterà Salvador ma lo spingerà a non tornare a casa dei suoi. Il Montaner è convinto che suo padre e sua madre siano ancora vivi, non ricordando la loro morte. Il dottore cercherà di evitargli questo shock e lo spingerà a passare la sua convalescenza a casa Silva. Intanto Celia darà una bella notizia a Petra. La ragazza è riuscita a trovare l'indirizzo di sua madre. Benjamin non ne sarà per nulla felice.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 29 maggio al 2 giugno 2023

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.