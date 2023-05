Sei Sorelle Anticipazioni 26 maggio 2023: Adela confessa a Mauro la verità sulla sua famiglia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 26 maggio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Adela deciderà di uscire allo scoperto con Mauro. Avrà fatto la scelta giusta?

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 26 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Adela decide di uscire allo scoperto e di rivelare a Mauro tutta la verità sulla sua famiglia e sulle condizioni economiche della Tessuti Silva. Intanto a casa Silva, continuano le tensioni a causa della grande rivelazione su Francisca. Intanto Petra scopre qualcosa di sconvolgente su sua madre mentre Cristobal prepara Marina a incontrare Donna Dolores.

Adela confessa la verità a Mauro: Sei Sorelle Anticipazioni 26 maggio 2023

Adela e Mauro si sono chiariti e il loro rapporto è diventato ancora più stretto e complice. Il ragazzo ha deciso di comprare un appartamento per lui e la sua futura moglie ma la Silva non è riuscita a essere entusiasta. Adela si sentirà in difetto con il suo fidanzato e penserà di rivelargli, una volta per tutte, tutti i suoi pensieri e le sue paure. La primogenita delle sei sorelle, deciderà di confessare a Mauro la verità sulle condizioni economiche della sua famiglia e gli racconterà pure della morte di suo padre. Che cosa farà il suo futuro marito? La metterà nei guai o le starà vicino?

Sei Sorelle Anticipazioni: Casa Silva nel panico

Le tensioni a casa Silva sono alle stelle. Francisca è stata smascherata e Blanca è furiosa con lei, per averla messa in una posizione molto scomoda con Donna Dolores, che teme lo scandalo. La cantante non intenderà scusarsi e non accetterà sicuramente di dare retta ai timori e alle paure di Blanca. Deciderà quindi di non rinunciare alla sua Bella Margarita e all'Ambigù. A darle sostegno ci sarà Gabriel, che Francisca ha finalmente dichiarato di amare. Al problema “Francisca” si aggiungerà pure la bancarotta che, inesorabile, ha ormai colpito la Tessuti Silva.

Anticipazioni Sei Sorelle: Donna Dolores pronta a conoscere Marina

Diana avrà conferma che la Tessuti Silva, dopo la perdita della commessa per le terme, è ormai in bancarotta. La ragazza dovrà trovare presto una soluzione e non potrà purtroppo contare sull'aiuto di Salvador, ancora convalescente e in preda a una forte amnesia. Intanto Petra riceverà da Benjamin, le lettere di sua madre e scoprirà che la donna non è morta come le era stato detto da bambina. L'operaia avrà la certezza di poterla ritrovare. Cristobal invece preparerà Marina per l'incontro con Donna Dolores, che vuole conoscere meglio la fidanzata di suo figlio. Il loro faccia a faccia avrà, ve lo anticipiamo, dei risvolti inaspettati. Attenzione anche alle mosse di Carolina, che deciderà di andare a partorire lontano da casa.

