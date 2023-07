Sei Sorelle Anticipazioni 3 luglio 2023: Adela è in arresto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 3 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Adela verrà arrestata dopo essersi assunta tutta la colpa di quello che è successo. Blanca potrà quindi tornare da Rodolfo.

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 3 luglio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che Adela verrà arrestata. La polizia, dopo aver rilasciato Cristobal, arriverà a casa Silva e porterà in prigione la maggiore delle figlie di Don Alfonso, con l’accusa di aver falsificato il certificato di morte del padre. Adela si assumerà tutte le responsabilità e verrà portata in carcere. Con il rilascio di Cristobal, Rodolfo si convincerà a riprendere il suo fidanzamento con Blanca mentre Marina chiederà al medico di partire insieme a lui in Marocco. Le Silva intanto dovranno gestite un’altra situazione molto preoccupante: il tentato suicidio di Celia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela viene arrestata

Elisa ha pugnalato alle spalle le sue sorelle e la sua confessione a Don Ricardo avrà ancora delle conseguenze devastanti. Cristobal é finito in manette e ora sarà il turno di Adela. La maggiore delle sei ragazze si assumerà la piena responsabilità della falsificazione del certificato di morte del padre. Tutto questo per far rilasciare il Loygorri e per permettere a Blanca, che l’ha accusata di averle rovinato la vita, di riprendere i suoi rapporti con Rodolfo. La polizia arriverà a casa Silva e porterà la povera Adela in carcere, dove - ve lo anticipiamo - vivrà dei momenti molto difficili.

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal viene rilasciato. Blanca é salva

Adela verrà arrestata mentre Cristobal verrà rilasciato, per la grande gioia di sua madre. Donna Dolores sarà più che soddisfatta di questa novità ma lo sarà molto meno quando scoprirà che Rodolfo ha deciso di riprendere il suo fidanzamento con Blanca. Il banchiere comunicherà alla ragazza di avere deciso di perdonare lei e le sue sorelle ma questa riunione costerà molto cara alla Silva, che dovrà piegarsi ai voleri del suo compagno. Intanto Marina, felice di riabbracciare il suo fidanzato, gli chiederà di andare in Marocco insieme.

Trame e Anticipazioni di Sei Sorelle: Le Silva in ansia per Celia

Le voci circolate sul conto di Celia, messe purtroppo in giro da Miguel, hanno messo la Silva in grande difficoltà. Sconvolta e atterrita a quello che si dice su di lei e incapace di cambiare la sua natura, Celia tenterà il suicidio. Questo evento traumatizzerà le sue sorelle che, oltre a dover gestire l’arresto di Adela, dovranno aiutarla a superare questo momento e si convinceranno che abbia bisogno di cure psicologiche. La situazione di Celia, lo vedremo, peggiorerà enormemente nel corso delle prossime puntate.

