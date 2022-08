Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 2 agosto 2022, Celia decide di entrare in convento. La ragazza non vuole creare più scandalo. Intanto Francisca combatte per salvare il suo sogno.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 2 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: la cena a casa Loygorri si è rivelata un insuccesso. Donna Dolores non riesce a riportare la pace tra i suoi figli. Blanca cerca di intervenire. La ragazza non riesce a capire cosa sia successo a Rodolfo e Cristobal ed è certa che la causa non sia solo la sua amicizia con il medico. La ragazza cercherà quindi di scoprire la vera causa. Celia, dopo quanto successo con Joaquin, capisce che dovrà cambiare vita. La ragazza prende una decisione molto difficile! Intanto Francisca cerca di conciliare il suo lavoro all'Ambigù con il suo sogno, mai tramontato, di diventare una cantante lirica.

Anticipazioni Sei Sorelle: Tentativo fallito. Cristobal e Rodolfo ancora in guerra

Donna Dolores ha tentato l'impossibile. La signora Loygorri ha organizzato una cena per convincere i suoi figli a sotterrare l'ascia di guerra. Convinta che i suoi “bambini” siano entrati in conflitto a causa dell'amicizia tra Blanca e Cristobal, ha persino invitato Victoria. La ragazza sembra infatti essersi interessata al medico e per sua madre è un'ottima opportunità per calmare gli animi di Rodolfo. Peccato però che le cose non siano andare come da lei sperato. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la cena si rivelerà un insuccesso e che i due fratelli continueranno a darsi battaglia, senza esclusione di colpi. Blanca cercherà di intervenire, desiderosa di capire cosa abbia davvero fatto scattare questa assurda guerra.

Celia decide di entrare in convento in Sei Sorelle Anticipazioni 2 agosto 2022

Per Celia sono momenti di grande tensione. La storia con Joaquin e i tentativi di violenza, sventati all'ultimo grazie anche a Don Ricardo, hanno lasciato un segno indelebile nella bella Silva. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che questa situazione e le voci che cominceranno a circolare su di lei, porteranno la ragazza a prendere una decisione sconvolgente: entrare in convento. Spaventata di avere la reputazione rovinata e consapevole che i suoi sentimenti verso Petra la metteranno presto nei guai, la sorellina di Adela sceglierà di prendere i voti. Farsi suora sembrerà infatti l'unico modo per evitare che ulteriori scandali si abbattano sulla sua famiglia.

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca protegge i suoi sogni

Celia deciderà di entrare in convento mentre Francisca troverà il coraggio di proteggere i suoi sogni. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che l'artista cercherà di conciliare il suo lavoro all'Ambigù – utile alla sua famiglia per pagare i debiti – e il suo desiderio di diventare una cantante lirica. Tutto questo con l'aiuto di Don Luis, che sembra pronto a fare di tutto per lei. Intanto Elisa cercherà spiegazioni dal Montaner. Salvador le ha spezzato il cuore, facendosi vedere mentre baciava appassionatamente Chelito. L'obiettivo del direttore della Tessuti Silva è quello di allontanare la piccola di casa e farle capire che tra loro non ci potrà mai essere nulla. Elisa lo rimprovererà per averla tradita ma Salvador si sentirà finalmente libero di chiedere a Diana di uscire.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.