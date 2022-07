Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Carolina è una Silva! Ecco la sua vera identità

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che presto scopriremo un particolare agghiacciante su Carolina. Nelle puntate della Soap in onda su Rai1, vedremo le sei sorelle fare i conti con la vera identità della moglie di German, legata a loro da vincoli di sangue.

Grandi novità e verità agghiaccianti in arrivo su Rai1. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che presto le sorelle Silva scopriranno la vera identità di Carolina. La moglie di German è legata a loro da vincoli, molto stretti, di sangue. Questa novità spiegherà una volta per tutte come mai la sarta odi così tanto le Silva ma la porterà anche all'oblio e alla pazzia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina scopre di essere figlia di Rosalia e Don Ricardo

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che presto Rosalia confesserà un grande segreto. La governante di casa Silva dirà di aver avuto una figlia e di averla dovuta abbandonare per non creare scandalo. La bambina in questione è una nostra conoscenza: è Carolina. La moglie di German – che nelle puntate in onda in queste settimane su Rai1, sta fingendo di essere incinta per non perdere il marito – sa di essere stata abbandonata da piccola e sa che la sua vera madre è Rosalia. Per questo motivo ha un odio viscerale per le sei sorelle che, dal suo punto di vista, hanno potuto avere le attenzioni di sua madre, mentre lei ha dovuto cavarsela da sola. La ragazza, il cui vero nome è Carmelita, ignora però l'identità di suo padre e non sa le reali motivazioni che hanno spinto la sua mamma a rinunciare a lei. Tutto le sarà chiaro quando capirà di essere figlia di Don Ricardo e quindi di essere una Silva.

Sei Sorelle Anticipazioni: Carolina è una Silva ma non intende far pace con le sei sorelle

Carolina scoprirà che Rosalia l'ha dovuta abbandonare per non creare uno scandalo. Un uomo come Don Ricardo non avrebbe mai potuto sposare una domestica e quindi la sua gravidanza, indesiderata, doveva essere nascosta. Per questo la governante di casa Silva ha dovuto affidare la sua bambina a una zia, vivendo però tutti gli anni successivi in un profondo sconforto e in un senso di colpa perenne. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Carolina non riuscirà a placare il suo odio contro le sei sorelle neanche quando scoprirà di essere una loro cugina e anzi sorella di Elisa, figlia anche lei di Don Ricardo. Il suo disprezzo per la vita passata senza amore – anche la zia non la coccolerà, preferendole le sue figlie naturali - la porterà a non voler avere a che fare con il suo genitore e a continuare a ordire dei tremendi piani contro le sue cugine. Nelle puntate in arrivo su Rai1, la vedremo allearsi con Marina – la donna con cui Cristobal cercherà di dimenticare Blanca – nel tentativo di vendicarsi di tutto e di tutti. Ma il suo destino è segnato!

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina, un destino segnato

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che presto l'inganno di Carolina verrà svelato. La Rivera attualmente sta fingendo di essere incinta e si procurerà davvero un bambino, che chiamerà German, come suo marito. Ma quando la vera madre del piccolo si presenterà da lei, per reclamarlo, il suo imbroglio cadrà come un castello di carte. La reazione di German senior sarà talmente violenta e delusa da prendere una decisione importantissima: quella di far ricoverare la moglie in un manicomio, accusandola di essere pazza. Carolina riuscirà però a uscire dalla clinica e tornerà a tramare contro le Silva, addirittura abbindolando e seducendo il povero Bernardo. Ma sarà il rapporto con Marina a scrivere la parola fine alla sua vita. Dopo aver scoperto la verità sulla sedicente corteggiatrice di Cristobal – e rivale di Blanca – sarà barbaramente uccisa. Le Sei Sorelle ne rimarranno molto colpite così come gli stessi Rosalia e Don Ricardo e tutti ricorderanno con tristezza la triste esistenza di Carolina/Carmelita Silva!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.