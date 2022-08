Sei Sorelle Anticipazioni 26 agosto 2022: Adela scopre un particolare inquietante

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 26 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Adela scopre qualcosa di inquietante e teme per le finanze della sua famiglia. Intanto Celia convince Bernardo a fingersi Roman Caballero.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 26 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Adela ha deciso di sposare Mauro ma qualcosa potrebbe andare storto. La Silva attende il ritorno del ragazzo dal suo viaggio in Inghilterra ma prima di rivederlo a Madrid, la ragazza scopre che la prima rata del prestito di cui lei è garante, non è stata saldata. Intanto Carlitos e Sofia cercano di convincere Elisa a cambiare idea su Arturo. La ragazza sembra essersi fissata con lui e i due amici tentano in ogni modo di farla ragionare. Celia trova una soluzione al suo incontro con il critico letterario. Convince Bernando a fingersi Roman Caballero, salvando così la sua carriera.

Adela scopre qualcosa di inquietante su Mauro in Sei Sorelle Anticipazioni 26 agosto 2022

Una dichiarazione ha spiazzato Adela. Mauro le ha chiesto di sposarla e la Silva ha accettato di convolare a nozze con il suo vecchio amico. I preparativi sono in corso e la figlia di Don Fernando è molto felice di quello che le sta succedendo. Finalmente troverà la pace che cerca da diverso tempo. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che qualche nuvola comincerà ad assieparsi nel futuro della maggiore delle sei sorelle. Adela, in attesa che il suo promesso sposo torni dall'Inghilterra, scoprirà che la prima rata del prestito, di cui lei è garante, non è stata saldata. Che cosa sta combinando Mauro? Che intenzioni ha e soprattutto, possibile che sia un imbroglione?

Anticipazioni Sei Sorelle: Carlos e Sofia cercano di convincere Elisa a dimenticare Arturo

Elisa ha perso la testa per Arturo. La ragazza si è convinta di essersi innamorata dell'amico di Carlos e sta cercando in tutti i modi di avere un incontro con lui. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che sia Carlitos che Sofia cercheranno di convincerla a lasciar perdere questa strana e assurda cotta. I due amici non sono infatti convinti che la Silva sia realmente interessata e temono si tratti solo di un capriccio. Convinti che la cosa possa degenerare, continueranno a tenere lontano Elisa da Arturo ma si sa, quando Elisa Silva si mette in testa una cosa, non si lascia convincere da nessuno a desistere.

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia convince Bernardo a fingersi Roman Caballero

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Celia troverà la soluzione per salvare la sua nascente carriera di scrittrice. Per non far insospettire il critico letterario, interessato a conoscere lo scrittore emergente Roman Caballero – pseudonimo usato dalla Silva per poter pubblicare – la ragazza convincerà Bernardo a fingersi il Caballero. L'uomo accetterà di buon grado di aiutare la giovane artista e l'incontro tra lui e il professionista potrà svolgersi. Ma senza problemi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 22 al 26 agosto 2022.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.