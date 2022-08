Sei Sorelle Anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022: Blanca cambia idea. La Silva è decisa a...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Sei Sorelle in onda dal 22 al 26 agosto 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Sei Sorelle, in onda dal 22 al 26 agosto 2022 su Rai 1, come sempre a partire dalle 16:00. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 22 agosto 2022

Francisca convince Luis ad andare a vedere l'esibizione della nuova cantante dell'Ambigù. Mauro dichiara il suo amore ad Adela. Blanca continua ad evitare Rodolfo...

Puntata in onda Martedì 23 agosto 2022

Salvador propone a Diana una cena per festeggiare l'importante commessa ottenuta alle terme. Celia riceve la proposta di pubblicare i suoi racconti. Messa alle strette da Donna Dolores, Blanca rivela l'intenzione di sciogliere il fidanzamento con Rodolfo...

Puntata in onda Mercoledì 24 agosto 2022

Celia decide di utilizzare uno pseudonimo per la pubblicazione dei suoi racconti. Intanto, mentre Salvador dice a Diana di amarla, Blanca decide di dare un'altra occasione a Rodolfo.

Puntata in onda Giovedì 25 agosto 2022

Elisa insiste affinché Carlitos organizzi un incontro con Arturo. Adela chiede allo zio Ricardo di accompagnarla lungo la navata il giorno del suo matrimonio. Celia, invece, si trova in difficoltà a causa di un celebre critico letterario che vorrebbe intervistare Roman Caballero: l'autore dei famosi racconti, alias della Silva.

Puntata in onda Venerdì 26 agosto 2022

Adela aspetta che Mauro rientri dall'Inghilterra e nel mentre scopre che la prima rata del prestito per cui ha fatto da garante non è stata ancora saldata. Carlitos e Sofia cercano di far tornare Elisa con i piedi per terra: la ragazza è completamente rapita da Arturo. Intanto. Bernando viene convinto da Celia a interpretare Roman Caballero.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.