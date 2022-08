Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 25 agosto 2022. Nelle Trame dell’episodio della Soap in onda alle 16.00 su Rai1: Elisa è convinta di essersi innamorata di Arturo e intende conquistare il ragazzo. Per questo insiste con Carlitos affinché il ragazzo le combini un appuntamento con l’amico. Adela ha accettato di sposare Mauro e prossima alle nozze con lui, chiede a Don Ricardo di accompagnarla all’altare. Lo zio sarà felice di questa richiesta, tanto da cambiare atteggiamento con la Silva? Celia ha trovato il modo per pubblicare i suoi scritti. Userà uno pseudonimo maschile e si fingerà lo scrittore Roman Caballero. Purtroppo per lei, un noto critico letterario, attirato dal nuovo scrittore in circolazione, vorrà organizzare un incontro con lei/lui. Come farà Celia a non farsi scoprire?

Elisa vuole sedurre Arturo in Sei Sorelle Anticipazioni 25 agosto 2022

Elisa sembra aver rinunciato a Salvador, ormai convinta che il Montaner non la guarderà mai come lei desidera. La ragazza ha così deciso di dedicare le sue attenzioni a qualcun altro. La sua scelta è ricaduta su Arturo. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la Silva insisterà senza sosta con Carlitos, affinché il giovane le organizzi un incontro con il suo amico. Carlos non sembrerà essere molto felice di questa richiesta e cercherà di far ragionare la sorellina di Adela. Lei però sarà determinata più che mai!

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela, prossima alle nozze, fa una richiesta particolare a Don Ricardo

Una proposta inaspettata ha sconvolto Adela. Mauro ha rivelato alla Silva di essere innamorato di lei e le ha chiesto di sposarlo. La ragazza, dopo un’iniziale sbigottimento, ha accettato di convolare a nozze con lui. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela, prossima al grande evento, farà una richiesta molto particolare a suo zio. Chiederà a Don Ricardo di accompagnarla all’altare, in assenza di suo padre. Il terribile zio accetterà di farla felice e cambierà il suo atteggiamento nei confronti delle sue nipoti, dopo questa novità?

Sei Sorelle Anticipazioni: Celia teme di essere scoperta

Celia diventerà famosa. Alla ragazza è stata data la possibilità di pubblicare i suoi scritti ma per farlo dovrà firmarsi con uno pseudonimo maschile. La Silva ha scelto di fingersi lo scrittore Roman Caballero e tutto sembrerà andare per il meglio sino a che un noto critico letterario non si farà sentire. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il critico chiederà di incontrare Roman e Celia dovrà ingegnarsi affinché non venga scoperta. Come imbrogliare il professionista e salvare l’inizio della sua carriera?

