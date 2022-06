Sei Sorelle Anticipazioni 21 giugno 2022: Cristobal scopre un angosciante segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 21 giugno 2022, Cristobal scopre che Rodolfo ha un amante. Il medico è sconvolto. Intanto Adela e Francisca cercano il modo per convincere la contessa a indossare il loro abito.

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 21 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Adela e Francisca fanno di tutto per convincere la contessa di Reventlow a indossare l'abito di seta grigia che le Silva hanno disegnato e realizzato per lei. Le ragazze sperano che la nobildonna accetti e si presenti alla Festa di Primavera con indosso il loro vestito. Se così succedesse verrebbero fugati i dubbi sulla Tessuti Silva e non si rischierebbe che i negozi di stoffe della città recidano i contratti con le sorelle. Cristobal scopre che suo fratello Rodolfo ha un'amante e si tratta dell'avvenente Victoria. Il medico, sconvolto, cercherà di capire come comportarsi ora con suo fratello ma soprattutto con Blanca. Intanto Carlitos, segretamente innamorato di Elisa, cerca di conquistarla. Ad aiutarlo ci sarà Salvador, che gli insegnerà l'arte della seduzione.

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela e Francisca alla conquista della contessa di Reventlow

La Festa di Primavera si avvicina e le sorelle Silva hanno trovato un modo per salvare la Tessuti Silva e per impedire che i negozi di stoffe della città decidano di voltar loro le spalle. Le ragazze hanno pensato di realizzare, con la seta grigia, un abito per la contessa di Reventlow, appena arrivata a Madrid. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Adela e Francisca faranno di tutto per convincere le nobildonna a presentarsi alla serata con una loro creazione. Se così succedesse, tutte le malelingue verrebbero messe a tacere e l'azienda potrebbe per il momento respirare. I due incidenti e l'arresto di Benjamin hanno messe le sei sorelle a dura prova. È il momento di prendersi una piccola rivincita.

Cristobal scopre un inquietante segreto in Sei Sorelle Anticipazioni 21 giugno 2022

Cristobal non riesce a staccarsi da Blanca, nonostante la ragazza sia la promessa sposa di suo fratello. I sentimenti che prova per la bella Silva potrebbero costituire presto un vero problema per il giovane. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano infatti che il medico scoprirà un segreto, piuttosto scottante, sul rampollo di casa Loygorri. Rodolfo ha un'amante; da tempo non è fedele alla sua fidanzata e intrattiene una relazione con la bella Victoria. Cristobal li coglierà sul fatto e andrà su tutte le furie. Accuserà suo fratello di ingannare Blanca e di fare il doppio gioco e davanti alla sua reazione, non troppo preoccupata, sarà tentato di correre dalla sua amata per rivelarle tutto, persino il suo amore. Riuscirà a farlo o qualcuno lo rimetterà al suo posto?

Sei Sorelle Anticipazioni: Lezioni di seduzione per Carlitos

Elisa ha giocato sporco e ha usato il povero Carlitos per i suoi scopi. La più giovane delle sorelle Silva sembra decisa a dimostrare a tutti, in primis a Salvador, di essere diventata una donna. Per conquistare il Montaner, la ragazzina ha finto di voler passare la serata con il suo amico d'infanzia e per attirare l'attenzione del direttore della Tessuti Silva, ha inventato di essere stata importunata da lui. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Salvador, dopo aver capito che Carlitos è profondamente innamorato di Elisa, si offrirà di aiutarlo a conquistarla. Con i suoi insegnamenti riuscirà il ragazzo a far suo il cuore dell'amica?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.