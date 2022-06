Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Rodolfo ha un'amante. Cristobal lo rivelerà a Blanca?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Sei Sorelle, in arrivo in Italia. Il matrimonio tra Blanca e Rodolfo potrebbe nascondere molti problemi. Il rampollo dei Loygorri ha un'amante e suo fratello Cristobal scoprirà il suo tradimento. Ma avrà il coraggio di correre da Blanca e rivelarglielo?

Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che un'ombra calerà sull'imminente matrimonio tra Blanca e Rodolfo. Il rampollo di casa Loygorri non è l'uomo integerrimo e innamorato come ha voluto fino a ora far credere. Alle spalle della sua bellissima fidanzata, il banchiere frequenterà un'altra donna di nome Victoria. A scoprire il suo tradimento sarà suo fratello Cristobal, segretamente innamorato di Blanca, che potrebbe decidere di rivelare tutto alla sua amata. Ma troverà davvero il coraggio?

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca mente al suo fidanzato

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci hanno già rivelato dei problemi di Blanca davanti alle spese pazze della sua futura suocera. Donna Dolores non vuole badare a spese e vuole che suo figlio abbia uno dei matrimoni più belli e sfarzosi del secolo. Peccato però che la Silva non possa permettersi tali spese, vista la situazione drammatica della fabbrica di famiglia. Blanca non potrà certo confessare né al suo fidanzato né ai suoi genitori che, per riuscire a portare a termine la produzione, lei e le sue sorelle sono state costrette a mettersi a lavorare alla Tessuti Silva, come operaie. L'unico dei Loygorri a conoscere questo segreto, come quello sulla morte di Don Fernando, è Cristobal, che ha giurato di proteggere la sua amata amica, costi quel che costi.

Sei Sorelle Anticipazioni: Cristobal scopre che Rodolfo tradisce Blanca

Cristobal è segretamente innamorato di Blanca ed è molto geloso del suo fidanzamento con Rodolfo. Il ragazzo però non può rivelare a nessuno i suoi sentimenti e lo vedremo in grande difficoltà quando scoprirà che suo fratello tradisce la sua fidanzata. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano infatti che il dottore vedrà Rodolfo in compagnia di un'altra donna - Victoria Villacieros – e in atteggiamenti intimi. Cristobal non avrà dubbi che la ragazza sia la sua amante e furioso lo affronterà a muso duro. Per tutta risposta suo fratello non si dirà per nulla pentito anzi gli dirà, con molta tranquillità, che per un uomo è cosa molto normale intrattenersi con altre donne prima di convolare a nozze. La cosa non piacerà comunque a Cristobal che non vorrà assolutamente che Blanca soffra.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Rodolfo allontana Blanca da Cristobal

La scoperta del tradimento di Rodolfo metterà Cristobal in una situazione molto scomoda. Le Anticipazioni Spagnole di Sei Sorelle ci rivelano che il medico si domanderà se rivelare tutto alla sua amata Blanca o tacere sull'accaduto. A prendere in mano la situazione ci penserà Rodolfo stesso che prima fraintenderà la stranezza del comportamento della sua fidanzata – impegnata in fabbrica – e l'accuserà di tradimento, poi per evitare che tra lei e suo fratello possa esserci qualche avvicinamento, imporrà alla sua futura moglie di non frequentare suo fratello. Cristobal si troverà quindi impossibilitato non solo a rivelare tutta la verità alla sua amica ma addirittura a starle accanto.

