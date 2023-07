Sei Sorelle Anticipazioni 11 luglio 2023: Blanca capitola. Sposerà Rodolfo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda l'11 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Blanca deciderà di sposare Rodolfo mentre Adela non cederà ai ricatti di Don Ricardo.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda l’11 luglio 2023, Blanca dovrà capitolare e accettare di sposare Rodolfo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che la Silva, ormai disillusa di potersi mettere in contatto con Cristobal, cederà alla richiesta di matrimonio del banchiere. Dovrà però vincere le remore di Donna Dolores che, dopo lo scandalo, non vuole saperne più di lei. Intanto Elisa continuerà a vantarsi con Sofia del suo imminente debutto mentre Francisca sarà aggredita nuovamente dal cliente dell’Ambigù. Don Ricardo farà visita ad Adela in carcere ma la ragazza si rifiuterà di piegarsi ai suoi ricatti.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca capitola. Sposerà Rodolfo

Blanca ha confessato di amare Cristobal ma non è riuscita, purtroppo, a impedire che il medico partisse per il Marocco, insieme a Marina. Per la Silva sarà un duro colpo e un boccone amaro da mandare giù e la tristezza di questo momento – oltre alla difficile situazione che sta vivendo la sua famiglia – la spingerà ad accettare di sposare Rodolfo. Il Loygorri, che sospetta della fedeltà della sua fidanzata, farà di tutto per impedirle di coronare il suo sogno d’amore con il fratello e quando lei accetterà di convolare a nozze, le imporrà di informare lei stessa Donna Dolores.

Sei Sorelle Anticipazioni: Elisa senza freni

Per Blanca non sarà facile affrontare Donna Dolores. La signora Loygorri ha infatti deciso di liberarsi della Silva e di non volerla più tra i piedi. La donna non reagirà quindi per nulla bene quando scoprirà che suo figlio ha deciso di sposarsi di nuovo con Blanca e cercherà di metterle i bastoni tra le ruote. Intanto Elisa continuerà ad avere un atteggiamento dispotico sia nei confronti della servitù che della sua amica Sofia, con cui si vanterà della magnifica festa che sta per avere per il suo debutto. Celia invece comincerà a sottoporsi a una terapia molto invasiva.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca in pericolo?

Adela continuerà a rimanere in carcere e non accetterà di certo l’aiuto di Don Ricardo. Il terribile zio non la lascerà in pace e si presenterà da lei in carcere, per chiederle un’altra volta di cederle le quote della Tessuti Silva, in cambio del pagamento della cauzione. Ma Adela sarà più testarda di lui e nonostante le condizioni pessime in cui attualmente vive, non si piegherà al suo volere. Francisca invece verrà nuovamente aggredita dal molesto e violento cliente dell’Ambiù. Ma dietro a questi fatti potrebbe nascondersi la mano di qualcun altro, magari deciso a far allontanare la ragazza dalla locanda?

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.