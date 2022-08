Sei Sorelle Anticipazioni 11 agosto 2022: Sfida a duello. Francisca ha paura!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata dell'11 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Francisca è molto spaventata. Don Luis ha deciso di sfidare a duello un cliente dell'Ambigù, che ha offeso il suo onore. La ragazza cerca di convincere il suo professore a desistere dal suo insano proposito ma purtroppo il suo intervento avrà scarsi risultati. Intanto Carolina, desiderosa di rimanere incinta e non riuscendoci per vie naturali, decide di procurarsi una pozione miracolosa. Elisa capisce invece che la generosità di suo zio Ricardo ha un prezzo mentre Adela è entusiasta del suo viaggio a Valencia.

Francisca ha paura in Sei Sorelle Anticipazioni 11 agosto 2022

Francisca è innamorata. La ragazza ha capito di provare dei forti sentimenti per Gabriel ma non riesce ancora a lasciarsi andare. A peggiorare la situazione ci si mette Don Luis, con la sua corte spietata. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il professore farà passare dei momenti di puro terrore alla sua amata allieva. Dopo aver sentito un cliente dell'Ambigù parlare senza pudore di Francisca, l'insegnante lo sfiderà a duello. Francisca andrà su tutte le furie. Don Luis vuole difendere il suo onore ma così facendo metterà a rischio la sua vita. La Silva non può tollerare una simile barbarie e cercherà, senza successo, di convincerlo a cambiare idea.

Anticipazioni Sei Sorelle: Carolina si procura una pozione per rimanere incinta

Carolina sta fingendo di essere incinta. Questo è il solo modo – consigliato da Donna Dolores – di salvare il suo matrimonio. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però che la Rivera vorrebbe davvero diventare madre. Purtroppo per lei però non riuscirà a concepire un figlio in modo naturale e deciderà di procurarsi una pozione da una maga, nella speranza che questa faccia effetto. Intanto Celia, scoperto di essersi innamorata di Petra, comincia a temere per il suo futuro.

Sei Sorelle Anticipazioni: Adela entusiasta del suo viaggio

Adela se ne andrà molto presto da Madrid. La Silva ha accettato l'invito di Mauro a raggiungerlo a Valencia ed è entusiasta di questo viaggio. Per lei si tratta di un nuovo inizio ma le Anticipazioni di Sei Sorelle ci lasciano intuire che qualcosa possa andare storto. Intanto Elisa, dopo aver ricevuto una Sofia entusiasta del suo regalo e desiderosa di riprendere la loro amicizia, capirà che i favori di Don Ricardo hanno un prezzo... ed è molto alto.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.