Sei Donne - Il Mistero di Leila: Stasera la Seconda Puntata della nuova serie mistery di Rai1

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento con le indagini della PM Anna Conti. Nuovi intrighi e nuove bugie ci aspettano nella seconda puntata della Fiction di Rai1, Sei Donne. Ecco le Trame dell'episodio di oggi.

Questa sera, martedì 7 marzo 2023, secondo appuntamento con Sei Donne – Il Mistero di Leila, in onda su Rai1 alle 21.30. La nuova serie composta da tre lunghe serate, è un giallo psicologico, di cui sono protagoniste sei donne, ognuna con una storia e una verità diverse. Le loro vite si intrecceranno a causa di una misteriosa scomparsa. Nel cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci e le giovanissime Cristina Parku e Silvia Dina Pacente. Con loro Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico e Pier Giorgio Bellocchio.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: la Trama della nuova Serie mistery di Rai1

Anna Conti è lo stimato e autorevole Pubblico Ministero di Taranto. La sua vita è cambiata da quando il marito, Roberto, l'ha lasciata per una donna molto più giovane di lei, ma soprattutto da quando ha scoperto il caso della misteriosa scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio. Anna, ricaduta nel suo vecchio tunnel dell'alcolismo, vuole a tutti i costi ritrovare la ragazza, convinta che possa esserle successo qualcosa di grave. Ad aiutarla ci sarà l'ispettore Emanuele, il suo nuovo ma non inesperto braccio destro. I due, durante le loro indagini, incontreranno e interrogheranno diversi testimoni. Tra questi quattro donne, che sembrano nascondere segreti e bugie mai raccontati sino a ora. Tra interrogatori inconcludenti e incongruenti, tra doppie facce e menzogne, Anna dovrà scoprire che fine abbia fatto Leila e se soprattutto si tratti davvero di un allontanamento volontario. Lei, come tutte le altre donne incontrate nella sua strada, capiranno che nulla deve essere dato per scontato e che la realtà non è mai una sola. Possono esserci infatti verità molteplici e inaspettate, pronte a balzare fuori all'improvviso, quando ci si trova a scavare in se stessi.

Sei Donne - Il Mistero di Leila: ecco cosa è successo nella prima puntata

Nella prima puntata di Sei Donne, Anna ha preso a cuore il caso della scomparsa di Leila e ha cominciato a pensare che la ragazza si sia allontanata di sua sponte. L’interrogatorio di Michela ha confermato, purtroppo per lei, questa ipotesi e la PM si è convinta che la zia della ragazza non stia dicendo la verità, anzi stia nascondendo qualcosa riguardo sia la sua relazione con il primario dell’ospedale in cui lavora, sia con Gregorio. Anna ha così tanto interesse a risolvere il caso che ha cominciato ad avere delle allucinazioni su Leila; la cosa l’ha portata ancora una volta a bere. A peggiorare la situazione ci si è messo suo figlio. Il ragazzo è stato espulso dalla prestigiosa università americana in cui studia e ha rivelato ai suoi genitori di essere di ritorno a casa. Per la Conti e suo marito è stato un vero e proprio problema. Come accogliere il giovane senza che lui sospetti niente della loro vita? Come riuscire a convincerlo a raccontare cosa è successo negli Stati Uniti? Intanto Emanuele si è convinto a rimanere accanto all’arcigna PM, con cui piano piano sta instaurando un rapporto di fiducia, a scapito però della sua relazione con il compagno.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda stasera su Rai1

La seconda serata di Sei Donne – Il Mistero di Leila va in onda questa sera su Rai1. Scopriamo insieme le Trame dei due episodi di oggi:

Nel primo episodio, Anna decide di interrogare Alessia, l’insegnante di atletica di Leila, e il suo fidanzato Enrico. Le testimonianze dei due risultano non compatibili con alcuni filmati trovati dalla PM e da Emanuele. Anna capisce subito che Alessia sta nascondendo qualcosa e si convince che Enrico possa aver fatto del male a Leila. Decide così di metterlo sotto torchio per incastrarlo ma lo deve, suo malgrado, rilasciare molto presto. Poco dopo Michela arriva in procura con una bella notizia. Sua nipote si è messa in contatto con lei, mandandole un vocale in cui la rassicura di stare bene e di essere arrivata sana e salva, all’estero con suo padre. Le sorprese non finiscono però qui.

Nel secondo episodio, ad Anna, in procura, viene recapitata una lettera anonima che denuncia la relazione tra Gregorio e Viola, la vicina impicciona, di cui sono state ritrovate numerose impronte nell’appartamento di Leila e del suo patrigno. La Conti mette sotto torchio la donna, che è costretta a confessarle di avere avuto una relazione con Gregorio ma che questa è finita mesi prima della loro “partenza”. La donna le rivela anche di aver deciso di salvare il suo matrimonio, dopo aver detto al marito di aver avuto una storia con un altro. Viola dirà tutta la verità oppure continuerà a nascondere qualcosa ad Anna e a Liotta?

Sei Donne - Il Mistero di Leila va in onda stasera in prima serata su Rai1.