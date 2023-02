Sei Donne - Il Mistero di Leila: presentata la nuova serie mistery di Rai1 in onda dal 28 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito e Denise Tantucci sono quattro delle sei donne protagoniste della nuova serie TV in arrivo su Rai1 dal 28 febbraio 2023. Un racconto corale che si interseca con il mistero, per raccontare un mondo fatto da donne contemporanee e di storie dalle verità molteplici.

È stata presentata oggi, giovedì 23 febbraio 2023, Sei Donne – Il Mistero di Leila, la nuova serie TV in arrivo nella prima serata di Rai1 dal 28 febbraio 2023. Protagoniste del nuovo appuntamento seriale con le Fiction Rai1, sei donne, come dice il titolo, interpretate da Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci e dalle giovanissime Cristina Parku e Silvia Dina Pacente. Con loro Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico e Pier Giorgio Bellocchio, i tre uomini che accompagnano una storia corale, in cui il giallo si intreccia con il quotidiano. Saranno tre lunghe serate, da cento minuti l'una, che racconteranno un ventaglio di storie dalle molteplici verità.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: la Trama della nuova Serie TV in onda su Rai1

Il nuovo appuntamento che ci aspetta su Rai1 da martedì 28 febbraio 2023, ci porterà a navigare tra il giallo e il contemporaneo. Sei Donne – Il Mistero di Leila, è un racconto corale affidato a sei protagoniste le cui storie si intrecceranno a causa di un mistero. La scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio, spingeranno il PM di Taranto Anna Conti, a sfidare tempo e spazio per risolvere un mistero che sembrerà coinvolgerla più del dovuto. A darle una mano nella sua ricerca ci sarà Emanuele, un giovane ma non inesperto ispettore, che sarà l'unica presenza maschile adulta che Anna vorrà accettare nella sua vita, visto la recente delusione avuta dal marito Roberto, innamoratosi di un'altra – molto più giovane di lui – e appena andato via di casa. Le sue indagini, la sua sete di verità e le difficoltà della vita personale la porteranno a ricadere in un vecchio vizio, che pensava di aver abbandonato ma anche a conoscere altre cinque donne, come lei alla ricerca di un riscatto, da un errore, da un passo falso o semplicemente da un'esistenza più complicata di quanto avrebbero voluto. Con questi personaggi femminili costruirà un rapporto articolato e a volte conflittuale, dove il limite tra il vero e falso sarà così tanto sottile, da impedire a chiunque, pure al fiuto di Anna, di capire dove sia la bugia e dove sia l'onestà, in un caso che più che una scomparsa parrà una scelta ponderata e un allontanamento volontario.

Confessioni e testimonianze poco convincenti e a volte incongrue, renderanno il lavoro difficile ad Anna, che capirà – come tutte le sue nuove compagne – quanto non si possa dare nulla per scontato nella vita e come sia difficile essere adulti quando ci si confronta con gli adolescenti, ovvero con quei giovani non più bambini che si approcciano a un mondo che forse nemmeno i grandi conoscono a fondo.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: un giallo psicologico che racconta il mondo contemporaneo

La nuova Serie TV in tre puntate, che vedremo in onda a partire dal 28 febbraio 2023, è un giallo psicologico che intreccia misteri e contemporaneità. Sei Donne – Il Mistero di Leila, nasce con il chiaro intento di portare in TV una trama mistery che indaghi non solo su una misteriosa scomparsa ma anche sulla complessa psicologia delle donne di oggi. A una narrazione giallistica orizzontale si interseca un racconto corale di sei protagoniste, diverse tra loro, con una storia alle spalle complicata e con errori da rimediare. Per poter realizzare questo viaggio introspettivo, la IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, ha deciso di seguire la forte ambizione di portare il cinema e la sua scrittura nel mondo della televisione; da qui la realizzazione di episodi da cento minuti ciascuno. Per questo la scelta di affidare a Vincenzo Marra, acclamato regista cinematografico, il compito di guidare un nutrito cast in questo “esperimento” di raccontare l'universo femminile contemporaneo, diviso tra fragilità, coraggio, determinazione, costrizione e libertà.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: sei donne protagoniste della nuova Serie TV di Rai1

Come ben si intuisce dal titolo, Sei Donne – Il Mistero di Leila, vede protagoniste sei donne di oggi, una diversa dall'altra, in cui è facile rispecchiarsi. Sono personaggi femminili contemporanei, impegnati a dimenarsi tra libertà e costrizioni ma anche tra odio e amore, a partire da Anna, la prima voce a parlare. La PM di Taranto, interpretata da Maya Sansa, è una donna tutta d'un pezzo. Ma quel grande IO è stato costruito vincendo dei grandi dolori, mai del tutto superati, che le piombano di nuovo addosso quando scopre il caso della scomparsa di Leila. Anna dovrà combattere per abbattere nuovamente quei muri che nel tempo ha innalzato e che le impediscono di avere un dialogo pacifico e sereno sia con se stessa che con gli altri personaggi che incontra per la sua strada. E ne troverà tanti, ad esempio Viola, interpretata da Isabella Ferrari, una vicina all'apparenza impicciona ma che nasconde una ferita dolorosa e buia che la fa sentire inadeguata; oppure Michela, la zia di Leila interpretata da Ivana Lolito, una donna ambigua, che sembra non voler dire tutta la verità su di sé perché spaventata da quello che potrebbero dire e pensare di lei; oppure Alessia, insegnante di atletica di Leila interpretata da Denise Tantucci, dalle tante sfaccettature e dai vari volti, quello privato e quello professione; oppure Aysha, la migliore amica di Leila interpretata da Cristina Parku, una ragazza intelligente e protettiva verso la sua famiglia, che quasi dimentica la spensieratezza della sua età e che cerca di risalire dopo che il mondo le è crollato addosso.

E poi c'è Leila, la scomparsa, una ragazza che deve combattere con i suoi demoni e con la perdita di una persona cara e che potrebbe aver deciso di lasciare un mondo che le stava ormai stretto. Ognuna di loro, nel corso delle tre puntate avrà modo di raccontarsi e di svelarsi.

Ma non dimentichiamo i personaggi maschili che non faranno solo da corollario a questa narrazione. Per esempio Emanuele, interpretato da Alessio Vassallo, si troverà a collaborare con Anna senza volerlo e dovrà abbattere il muro relazionale che la PM ha costruito intorno a sé. Per farlo dovrà sacrificare la sua ironia ma anche la sua vita privata, che stava andando a gonfie vele visto l'imminente matrimonio con il suo compagno.

Sei Donne - Il Mistero di Leila va in onda dal 28 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.