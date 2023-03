Sei Donne - Il Mistero di Leila: Stasera l'Ultima Puntata della serie mistery di Rai1

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con il mistero di Leila. Stasera va in onda la puntata finale della Fiction di Rai1, Sei Donne. Cosa sarà successo davvero a Leila e a suo padre? Quali segreti scoprirà Anna Conti?

Stasera, martedì 14 marzo 2023, ultimo appuntamento con Sei Donne – Il Mistero di Leila, in onda su Rai1 alle 21.30. Nel cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci e le giovanissime Cristina Parku e Silvia Dina Pacente. Con loro Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico e Pier Giorgio Bellocchio.

Sei Donne - Il Mistero di Leila: ecco cosa è successo nella seconda puntata

Nella seconda puntata di Sei Donne – Il Mistero di Leila, Anna ha scoperto che Viola non è stata del tutto sincera con lei. La donna le ha nascosto di avere avuto una relazione con Gregorio e messa con le spalle al muro, ha ammesso di essersi invaghita del padre di Leila, che però purtroppo per lei, ha deciso di chiudere la loro storia, nello stesso modo violento con cui era iniziata. La PM ha però anche compreso che sia Michela che Alessia sono al corrente di qualcosa che proprio non intendono rivelarle. Alessia, vittima di abusi da ragazzina da parte dello zio, ha continuato a difendere strenuamente il suo fidanzato Enrico, che la Conti ha accusato di aver abusato e tormentato Leila. Intanto Tiziano, il figlio di Anna, si è convinto che Liotta sia l'amante di sua madre e lo ha picchiato violentemente, per vendicarsi. Il ragazzo ha però compreso di aver fatto un grande errore. Aisha invece è sempre più determinata a proteggere la sua grande amica ed è chiaro che sia proprio lei la chiave per risolvere il mistero della scomparsa della giovane Mantoni.

Sei Donne – Il Mistero di Leila: le Anticipazioni dell' Ultima Puntata in onda stasera su Rai1

L'ultima serata di Sei Donne – Il Mistero di Leila va in onda questa sera su Rai1. Scopriamo insieme le Trame dei due episodi di oggi:

Nel primo episodio di stasera, Anna continua a guardare attentamente i video del centro sportivo, dove Leila si allenava. La Conti si rende conto che la giovane, al ritorno dalle vacanze estive, era molto cambiata e capisce che durante la pausa scolastica, qualcosa deve esserle successo. Per fare chiarezza su questo elemento, interroga un'altra volta Aisha, che le dice di non essere al corrente di nulla di importante riguardo la sua amica. La giovane sta ovviamente mentendo ma non può certo confessare i suoi nitidi ricordi alla PM.

Nel secondo episodio di questa sera, Anna scopre che Leila deve aver avuto una brutta esperienza sentimentale o addirittura sessuale. A dargliene prova è il tema scolastico della ragazza, portato in questura dalla sua insegnante. La drammatica verità emerge durante il sopralluogo alla villa al mare, dove Leila passava le vacanze insieme alla sua famiglia e dove è morta sua madre. Anna ed Emanuele scoprono cosa è davvero successo alla giovane e alla PM viene in mente come possano essersi svolti i fatti, dopo le vacanze estive ma soprattutto come le quattro donne, che fino a ora le hanno mentito, siano state coinvolte nella faccenda.

Sei Donne - Il Mistero di Leila va in onda stasera in prima serata su Rai1.